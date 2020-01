V novodobé historii se jedná o 6. ročník jičínských cyklokrosových závodů, naposledy se zde jel pohár Toi Toi Cup a vítězi se stali Jan Nesvadba a Pavla Havlíková. Mistrovství republiky je však ještě o pověstný stupínek výš a očekává se velmi kvalitní konkurence, závod bude živě vysílat ČT Sport. Ženy odstartují v 9.45 hodin, muži se na trať vydají v 11 hodin.

Kdy: neděle 12. ledna

Kde: vrch Čeřovka v Jičíně

Za kolik: 70 korun

Okruh je dlouhý 2600 metrů s převýšením 70 metrů ve dvou stoupáních. Chybět nebudou ani dvě umělé překážky. A sportovní nadšenci se rozhodně mají na co těšit, trať je perfektně přehledná, z jednoho místa uvidí diváci jezdce pětkrát a neustále tak budou mít přehled co se na trati děje.

Fanoušci za vstupenku zaplatí 70 korun, prvních 999 má párek a pivo zdarma. Pro diváky je připraveno parkoviště na konci ulice Československé armády.

Zazní klavírní sonáty

V letošním roce oslavíme 250 let od narození Ludwiga van Beethovena. V Koncertní síni Bohuslava Martinů v Trutnově v sobotu od 19 hodin zazní skladatelovy skladby.. Výběr z klavírních sonát nastudoval mladý přední český klavírista Pavel Voráček.

Závody rohaček

Zkus předjet pašeráka je heslem závodu rohaček, který se uskuteční v sobotu na sjezdovce v Černé Vodě v Orlických horách. Předvedou v něm jezdci domácí i ti z Polska. A nebude chybět ani dobové oblečení. Start je tentokrát už ve 12.30 hodin.

Myslivecký ples

Již dvaadvacátý reprezentační myslivecký ples se uskuteční v sobotu v kulturním domě ve Valdicích. K tanci a poslechu bude hrát kapela James Band, připraveno je předtančení, tradiční myslivecká kuchyně a tombola. Svozový autobus pojede z Jičína po obvyklé trase.

Novoroční turnaj

Nedělní turnaj ve SKIF karate ve sportovní hale v hradecké Třebši. Soutěžit se bude ve všech věkových kategoriích, turnaj bude trvat po celý den. V Hradci Králové se v loňském létě konalo mistrovství světa v karate, zajímavou podívanou pro diváky ovšem slibuje i tento menší novoroční turnaj. Začátek je v 8.30 hodin.

Francouzský den pro mlsné gurmány

Během Francouzského dne v Divadelním klubu v Polici nad Metují se v sobotu 11. ledna tentokrát přesunete do různých koutů Francie a budete moci ochutnat místní dobroty, vybrat si z hromady vín a sýrů. Nebudete se pouštět do žabích stehýnek, ale co by byl Francouzský den bez paštik a sýrů. Tím můžete při své ochutnávce začít. Ochutnat lze také tradiční Soupe à l'oignon (cibulačka), Quiche (slaný koláč se sýrem a slaninou ), Boeuf bourguignon (maso dušené se zeleninou na červeném víně). Sladká tečka? Samozřejmě. Například nejslavnější francouzský moučník Crème brûlée. A vše zapít výborným Merlotem, nebo Calvadosem. A to není vše. Další tradiční jídla budou připravena ve spolupráci s šéfkuchařem Hotelu Beránek v Náchodě. Atmosféru dokreslí hudební skupina Café Baret.