Na tradiční akci známou jako Tavení skla dřevem dorazí opět po roce mistři skláři z celé České republiky, na jejichž umění a dovednosti se do Deštného každoročně jezdí s velkým nadšením dívat obdivovatelé tradičního místního řemesla z blízkého i dalekého okolí - i ze zahraničí.

Kdy: od pátku do neděle

Kde: V Deštném v Orlických horách

Pátek: Program letošního 28. ročníku začal v 15 hodin foukáním a tvarováním skla u pece jménem Magdaléna. Skláři až do vyčerpání zásob surovin divákům předvedou tradiční foukání skla a další sklářské postupy. Večer uzavře vystoupení country kapely Slaveňáci.

Sobota: Bohatý sobotní program se bude opět točit kolem pece Magdaléna, a to od deváté ranní až do pozdního odpoledne. Pak přijde na řadu slavnostní koncert v místním kostele svaté Máří Magdalény a také živá hudba s kapelou Rocksorry.

Neděle: Poslední den bude patřit dražbě všech děl a výrobků, které vznikly během pátku a soboty. Začátek je v deset hodin dopoledne.

Vodnické slavnosti

Od pátku do neděle se do kempu Brodský u Červeného Kostelce sjedou vodníci, víly i rusalky ze všech koutů světa, aby se zúčastnili mokrých her, soutěží, netradičních sportů a radovánek. Těšit se můžete na nadvodní kino, hudbu, ohňostroj a mnoho dalšího.

Za poklady Broumovska

Šestý koncert festivalu Za poklady Broumovska představí hornisty a lektory Letních hornových kurzů. V kostele sv. Vojtěcha v Broumově vystoupí v sobotu v 18 hodin Zuzana Rzounková a Martin Sokol, program doplní tenorista Martin Šrejma a orchestr L´Armonia Terrena.

Noční bloudění v kukuřičném poli

Do hradeckého kukuřičného bludiště zavítají v průběhu roku stovky návštěvníků. Areál o rozloze jednoho hektaru se nachází ve Věkoších poblíž železniční tratě. Labyrint cestiček, jejichž celková délka je téměř čtyři kilometry, v sobě ukrývá klíč k rozluštění několik hádanek. Standardně navštěvují zájemci bludiště přes den, nyní ovšem mají jedinečnou příležitost vyzkoušet si projít labyrintem po setmění.

Kdy: sobota 3. srpna

Kde: Kukuřičné bludiště v Hradci Králové

V sobotu se totiž opět po roce bude konat noční bloudění v kukuřičném poli plném strašidel. Cesta bludištěm lemovaným dvoumetrovými lány kukuřice doprovázená strašidelnými zvuky z okolí pod jasnou noční oblohou slibuje působivý zážitek pro všechny kategorie návštěvníků. Od 21 do 23 hodin bude probíhat noční bloudění pro rodiče s dětmi. Od jedenácti hodin večer pak bude zahájen program pro odvážnější jedince. Organizátoři doporučují vzít si s sebou baterku a vhodné oblečení.

Ceny vstupného činí 85 korun pro dospělé a 60 korun pro děti do 15 let. Na noční bloudění nelze uplatnit vstupenky zakoupené na Slevomatu a ani multisport karty. Přijímány budou pouze platby v hotovosti a platební karty. Návštěvníci, kteří dorazí ve strašidelném kostýmu, dostanou slevu na vstupné.

Inflagranti v Bažantnici

Přijďte si poslechnout slavné melodie z klasiky, rocku i popu v úpravách pro elektrické smyčce. V Bažantnici v Lázních Bělohradě se představí dámské elektrické smyčcové trio Inflagranti založené v roce 2004. Dámy hrají vlastní úpravy skladeb a písní, které mají rády. Jejich debutové album nese název Rockmantica. Po sobotním vystoupení, které začíná ve 20 hodin, se na pódium představí ještě skupina Bandit z Nové Paky.

Barevný den na koupališti

Barevný den na koupališti v Jičíně nabídne tuto sobotu pestrý program pro děti všech věkových kategorií. Jeho součástí je také pojízdná výstava Tonda Obal na cestách, ve které si děti vyzkouší jak správně třídit odpady. Akce začíná v 10 a končí v 16 hodin.

Porciunkule, to jsou tři dny zábavy

Tradiční lidová pouť Porciunkule začne už v pátek večer a potrvá do neděle. Těšit se můžete na celou řadu kapel a interpretů rozmanitých žánrů a také třeba na kouzelníka. Celou akcí vás letos bude provázet moderátor Petr Roubíček. Stěžejním dnem pouti bude sobota. Kromě tradičních stánků s pouťovými i jinými výrobky a produkty a atrakcí pro děti se můžete těšit na vystoupení hudebních skupin místních i těch známých.

Kdy: pátek až neděle 2.,3.,4. srpna

Kde: Hostinné

Za kolik: zdarma

V sobotu odpoledne bude hlavní pódium na náměstí od 10.5 hodin po oficiálním zahájení Porciunkule patřit postupně skupinám Veselá trojka, Moment, Claymore a Saxy baby. Od 15.50 hodin v hudebním trojbloku vystoupí Eva Pilarová, Bohuš Matuš a Hynek Tomm. Od 17.30 hodin to na náměstí rozjede rocková skupina z Jilemnice Koneckonců. Od 21 hodin bude pódium patřit držitelce pěti Andělů Anně K a večer uzavře koncert kapely Atavists z Hradce Králové. Nemůže chybět ani půlnoční rozhovor obrů s ohlédnutím za minulým rokem a velkolepý ohňostroj. Bohatý a rozmanitý program se odehraje také v parku a Františkánském kostele. Pouťové veselí si lidé mohou užívat také v neděli. Dopoledne vás pobaví třeba kouzelník Pavel Kožíšek a závěr pouti obstará v 15 hodin skupina Krucipüsk.

Festival Nota 2019 na Staré Rychtě

Country-folk-bluegrass festival Nota 2019 se koná ve Rtyni v Podkrkonoší v sobotu od 16 hodin. Zahrají: Kamelot Tribute, ASM, Koyoti, Funny Grass, Jamie Marshals Amplified Acoustic Band a AG Flek. Následuje country zábava se skupinou Pěna.

Folkový festival u zámku

V Jilemnici se v sobotu můžete těšit na Folkový festival. Začíná od 15 hodin v zámeckém parku. Zahrají skupiny Spolektiv, Vladimír Čáp, Z Hecu. V případě nepříznivého počasí se akce přesune do Společenského domu Jilm. A na náměstí děti čekají atrakce.