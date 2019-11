/POZVÁNKY/ Mikuláš, andělé a čerti sice na většině míst vyrazí na obchůzku až příští týden, v Opočně si však svou předpremiéru odbudou už tuto sobotu. Mikulášská show na opočenském Kupkově náměstí přitom každoročně patří k největším tahákům svého druhu v kraji. Tisíce návštěvníků sem láká velkolepá podívaná, zvláště pak „létající“ čertí cháska. Také letos se příchozí mohou těšit na tradiční příjezd Mikuláše kočárem, ohňostroj a akci navíc zpestří rozsvícení vánočního stromu. Vše odstartuje v 16.45 hodin.

Mikuláš v Opočně | Foto: Jan Ježdík/Deník

Sokolský dům krášlí po celý týden krajka

Tradiční výstavě paličkované krajky patří do 1. prosince prostory Sokolského domu v Opočně na Kupkově náměstí. Na akci zve Klub přátel paličkované krajky Opočno. Výstava bude přístupná v pracovní dny od 14 do 17 hodin, o víkendu od 10 do 17 hodin.