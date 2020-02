/POZVÁNKY, FOTOGALERIE/ Neobvyklá výstava se zabydlela v Muzeu krajky ve Vamberku. Dočasná expozice, kterou připravil Spolek přátel historie Vamberka ve spolupráci s Muzeem krajky, má název Čechoslováci v boji za vlast a láká do 3. května na dokumenty, relikvie a osobní předměty z účasti našich vojáků ve druhé světové válce. Nechybí tu ani modely bojové techniky z bojišť tohoto období.

Muzeum křehké krásy láká na letadla. | Foto: facebook skupina Vamberáci a MGOH RK

Školou pofrčí vláčky

V Dobrušce 29. února a 1. března: Modeláři z České Skalice zvou veřejnost na výstavu vláčků do Střední průmyslové školy elektrotechniky a informačních technologií v Dobrušce. Vláčky, domácí kolejiště, modulové železnice a plastikové a papírové modely si zájemci mohou prohlédnout 29. února od 9 do 17 hodin a 1. března od 9 do 16 hodin. Organizátoři pro návštěvníky připraví také dílny a prodej modelářských potřeb.