V Opočně 30. listopadu: Mikuláš, andělé a čerti sice na většině míst vyrazí na obchůzku až příští týden, v Opočně si však svou předpremiéru odbudou už o nadcházející sobotě. Mikulášská show na opočenském Kupkově náměstí přitom každoročně patří k největším tahákům svého druhu v kraji. Tisíce návštěvníků sem láká velkolepá podívaná, zvláště pak „létající“ čertí cháska. Také letos se však příchozí mohou těšit i na tradiční příjezd Mikuláše kočárem, ohňostroj a akci navíc zpestří rozsvícení vánočního stromu. Ten zaujal své čestné místo na náměstí už minulý týden. Vše odstartuje v 16.45 hodin, tak přijďte včas, ať máte pěkný výhled.

Zimní kino zazvoní andělsky a zavoní čajem a svařákem

V Kostelci nad Orlicí 1. prosince: Pohádky Anděl Páně 1 a 2 k předvánočnímu času patří. V Kostelci nad Orlicí si je však budete moci 1. prosince od 13 a 17 hodin vychutnat v nevšední atmosféře pod širou oblohou, kde nepřipravené může i trochu zamrazit.

„Letní kino, tak to už tu bylo, my vás však zveme do zimního kina na Jiráskově náměstí, kde se budou promítat pohádky Anděl Páně 1. a 2. Vezměte s sebou sáně, deky, teplé oblečení, prostě vše, co k takovému zimnímu promítání patří. Čaj pro děti a svařák pro zahřátí bude na místě. Samozřejmě i teplá polévka a speciality z udírny,“ lákají pořadatelé. V tentýž den se tu uskuteční i 14. Vánoční ulička.