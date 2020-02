Muzeum sportu, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách zve na další pravidelnou středeční přednášku. Tentokrát bude na téma raketová síla SSSR a přednášet bude Tomáš Zelenka. Začátek je v 19 hodin, vstup je volný.

Školou pofrčí vláčky

Modeláři z České Skalice zvou veřejnost na výstavu vláčků do Střední průmyslové školy elektrotechniky a informačních technologií v Dobrušce. Vláčky, domácí kolejiště, modulové železnice a plastikové a papírové modely si zájemci mohou prohlédnout 29. února od 9 do 17 hodin a 1. března od 9 do 16 hodin. Organizátoři pro návštěvníky připraví také dílny a prodej modelářských potřeb.