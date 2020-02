/POZVÁNKY/ Základní a Mateřská škola v Albrechticích nad Orlicí pořádají v sobotu masopustní průvod. Akce začne v 10 hodin na školním dvoře. Tak si ji nenechte ujít.

Masopustní maškary. Ilustrační foto | Foto: Deník / Radek Strnad

Michal z Kouzelné školky přiváží nový program

Kouzelný Michal je první hračkou na světě, která si může vybrat, kdo si s ní bude hrát. Nebudeš to právě ty? Michal naučí děti pořádku ve svých hračkách. Bez dětí to ale nejde, a tak jsou od začátku až do konce aktivně zapojeny do magické hry s rekvizitami vyrobenými nejen ze samolepicí pásky. Aby si Michal mohl s dětmi hrát, ještě než vyrazí na hřiště, musí se převléknout do tepláků a trička, ani to u Michala ale není jen tak! Když to všechno s pomocí dětí zvládne, začne hraní, vrtění a řádění! Za Michalem z Kouzelné školky můžete vyrazit v sobotu 15. února na 15. hodinu do kina v Dobrušce.