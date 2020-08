/POZVÁNKY/ Na nádvoří Pelclova divadla se konají veselé pohádkové pátky. Tento pátek 7. srpna se můžete těšit na pohádku O sedmi trpaslících, kterou zahraje Divadlo Harmonika Praha. Za nepříznivého počasí se představení přesune do divadla.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Bohun

Výstava Malované na skle

Úterý - neděle, 9.00 až 17.00, Deštné v Orlických horách: Od pátku 7. srpna je v Muzeu v Deštném v Orlických horách otevřena výstava obrazů Janky Schmidtové - Malované na skle. Expozice bude otevřena v otevíracích hodinách muzea, tj. od úterý do neděle od 9.00 do 17.00 (poslední vstup v 16 hodin). Výstava bude trvat až do 27. září.