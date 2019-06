Festival marnosti Propadák čeká v sobotu již pátý ročník. Pokud jste z matiky nepropadli už na základce, určitě dobře víte, že pětkrát nic je pořád nula. Multižánrový festival, jehož organizátoři se řídí heslem máme na míň, se opět koná v rokli na Čeřovce nedaleko centra Jičína.

Vloni si cestu na Propadák našlo více než tisíc lidí. Kolik jich bude letos? | Foto: archiv pořadatelů

Na dvou scénách se vystřídá třináct místních i přespolních kapel, těšit se můžete třeba na CémurŠámur, Kakktus nebo Haary Hills. Zahraje dosud nejvyšší počet zahraničních interpretů, své zastoupení tu budou mít muzikanti z Rakouska a z Polska. Rokli a její okolí tradičně vyzdobí neotřelé výtvarné instalace. Připravena bude též výtvarná dílna pro příchozí, kde mohou své umělecké nadání předvést děti i dospělí. Přímo před zraky návštěvníků pak budou svá díla tvořit profesionální performeři. Co přesně si připravili, netuší ani samotní pořadatelé festivalu. Hlady vás zcela jistě umřít také nenechají. Kromě klobásy a piva, které si dáte na každém festivalu, budou připraveny zdravější verze svačiny a něco na zub tu seženou i vegani. Chybět nebude ani oblíbená čajovna. A jelikož se do pokladny nikomu nechtělo, je i letos vstup grátis. Tak přijďte zažít tento netradiční festival na vlastní kůži. Nebude vás to stát víc, než pár hodin drahocenného času.