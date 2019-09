Čtvrtý ročník oblíbené gastronomické akce přilákal o třetinu více prodejců než loni.

Kdy: 21. září

Kde: v Kostelci nad Orlicí

„Návštěvníky čeká na pět desítek prodejců. Den plný dobrého jídla a pití zpestří doprovodný program pro děti i hudební sety Tea Jay Ivo Pospíšila. Mezi stánky nebudou chybět stálice festivalu včetně domácí Toniovy zámecké kavárny a restaurace. Oproti minulým letům přibudou burgery v mnoha variantách, více bude zastoupená i nabídka cizokrajných jídel, cukrářských specialit i nápojů,“ uvedl majitel zámku František Kinský.

Letní parket se v sobotu rozloučí

SOBOTNÍ LINE-UP:

16.00 - 17.30 Luboš Pospíšil & 5P

18.05 - 19.35 Vladimír Mišík & ETC

20.10 - 21.50 Veteráni studené války + Vítkovo kvarteto

22.30 - 24.00 Krausberry

Letní parket ve Výravě má před sebou poslední koncert letošní sezony. Zítra od 16 hodin se na zdejším pódiu vystřídají Krausberry, Vladimír Mišík a skupina ETC, Luboš Pospíšil a skupina 5P, Veteráni studené války a Vítkovo kvarteto.

Svozové autobusy z Výravy tentokrát nepojedou ve dvě ráno, ale hned po skončení posledního koncertu, což by mělo být zhruba o půlnoci. Vstupenky na sobotní akci už jsou v předprodejích a bude je možné zakoupit i na místě.

Příští sezóna koncertů ve Výravě se otevře zhruba v půlce května.

Tradiční týnišťské posvícení

Městský park v Týništi nad Orlicí ovládne v sobotu tradiční Týnišťské posvícení. Připravena jsou vystoupení skupin Black buřiňos, Zelenina, Factorial Orchestra a Sto zvířat i taneční vystoupení, jízdy kočárem a další zábava a chybět nebude občerstvení. Vstup je zdarma.

Krkonoše provoní soutěžní guláše

Stalo se již milou tradicí, že s končícím létem přijíždějí pod Sněžku milovníci soutěžní atmosféry a dobrého jídla. Klání O nejlepší Krakonošův guláš přitáhne každý rok do hor stovky zvědavců. A nejen jich. „Zavařit si“ s místními kuchaři přijíždějí také různé VIP osobnosti, které rády míchají vařečkami v kotlích. Mezi pravidelné hosty se řadí například herec Pavel Nový, který v soutěži pomáhá vařit Krakonošův guláš týmu Boudy Máma.

Kdy: sobota 21. září

Kde: Pec pod Sněžkou

Svůj kuchařský um tu vyzkoušeli dále například Saša Rašilov, Robert Jašków, či Markéta Hrubešová, která předloni se svým týmem Makro Magyar Gulyás vyvařila stříbro v hodnocení poroty. Dostatek dřeva, velké kotle, ostré nože, chutné maso a příslušné ingredience. To vše opět rozbalí v sobotu pod širým nebem kuchaři v Krkonoších s cílem uvařit ten nejlepší gulášek vládce hor. Plameny ohňů začnou kotle olizovat už před osmou hodinou ranní, aby se vše stihlo do doby oběda, kdy oblíbenou dobrotu ochutnají natěšení strávníci. Deset družstev bude vařit tradičně na parkovišti u kapličky z 18 kilogramů masa na každém kotli. Soutěží se ve dvou kategoriích: o pohár starosty města od odborné poroty a cena veřejnosti Jardy Dostálka. Vařit se začne v půl osmé. Od 11 hodin až do večera bude hrát řada kapel: Pěna, Creedence revival, Benjaming´s clan, Balage band.

Nenechte si ujít: Vinobraní na minivinici

V sobotu 5. října se koná druhé vinobraní na minivinici u Café Terasy v Železnici u Jičína. Víno se začne stříhat kolem 15. hodiny, vyhrávat k tomu bude Kučera blues band. Burčák poteče proudem a bude možnost ochutnat posledních 6 lahví Cuve Terasy 2018.

Víme o tom: Chystá se další degustace vín

Degustaci vín připravuje po letním období vinotéka U Maxima - nejen viňas na Kryblici v Trutnově. Koná se 18. října od 19 hodin. Ochutnávat se budou vzorky osmi druhů vín, součástí degustace je i karafa s vodou a bohatý degustační talíř. Rezervace je nutná.