Před vystoupením Davida Kollera publikum pořádně rozhicuje duo zpívajících moderátorů Těžkej Pokondr, kapela TH!S s oblíbeným hercem Vojtou Kotkem či soubor The Atavists, který letos získal dva Anděly a v jehož řadách působí bubeník a vrchlabský rodák Adam Jánošík. Program zakončí revivalová kapela Alibi rock z Jilemnice.

Kdy: sobota 10. srpna

Kde: Náměstí TGM Vrchlabí

Krkonošské pivní slavnosti jsou především svátkem dobrého piva a jídla. Pod dozorem vládce hor Krakonoše se o zahnání žízně postará nespočet píp ze dvanácti nejen regionálních pivovarů, které doplní bohatá nabídka vín, destilátů, koktejlů i nealko nápojů. Návštěvníci k tomu mohou zakousnout grilované maso, klobásy, steaky, špízy nebo sejkory, borůvkové koláče a další místní dobroty. V programu nebudou chybět ani tradiční tematické soutěže či Škola čepování vrchlabského výčepního mistra Jardy Učíka. Vypraveny budou i zvláštní autobusy, které podle určeného harmonogramu rozvezou domů návštěvníky z okolí Vrchlabí.

Mečíky, kam se podíváš

V Nemyčevsi se o víkendu koná již 49. ročník uznávané výstavy mečíků. Květiny tu vystaví přední čeští pěstitelé, členové organizace Gladiris. Kromě mečíků budou k vidění i expozice jiřin, růží a lilií. Dojde i na křest nových druhů, kterému bude přihlížet herec Oto Jirák.

Kočí v Chotči tentokrát o vodě

Vesnice Choteč u Jičína ožívá od pátku do soboty dalším ročníkem festivalu Kočí v Chotči, jeho podtitulem je tentokrát „okounění“. Návštěvníky tu ve dvou dnech čekají dvě desítky hudebních a divadelních performancí, včetně divadelního vystoupení v místě bývalého rybníka.

Lidová řemesla i kohouti v Kohoutově

Lidová řemesla v Kohoutově slaví čtvrt století existence. Tradice řemeslných trhů v Kohoutově je spjata s otevřením Keramického studia Jarmily Tyrnerové. První trhy se zpočátku konaly na zahradě keramické školy.

Kdy: sobota 10. srpna

Kde: Kohoutov

Jak postupně počet trhovců vzrůstal, přišla i myšlenky vzít trhy pod patronát obce. A tak se v obci na Trutnovsku, která je spjatá s tradicí košíkářství, jednou ročně sjíždějí trhovci různých řemesel. První řemesla uspořádaná obcí se konala v roce 1995 o počtu 22 stánků a 300 návštěvníků. Dnes se pořadatelé pohybují u čísla 200 trhovců a 5000 návštěvníků. Nejednoho návštěvníka láká také kulturní program, který celou akci doprovází. Na třech pódiích je možno shlédnout divadelní a koncertní vystoupení. Od 11 hodin se v Kostele Nanebevzetí Panny Marie uskuteční mše svatá.

Lidovou tržnici zaplaví stánky od 9 hodin. Přichystán je bohatý doprovodný program. Na hlavním pódiu vystoupí nejen Podzvičinka, ale také skupiny Řemdih, UGD, Benjaming´s Clan, Queenie. Na druhém pódiu zahrají kapely Fámy, The Last Revolution, Paya May, Lístek a Mina. Připravena jsou i loutková představení pro děti, ukázka šermířů ze skupiny Durabo a již tradiční soutěž o nejkrásnějšího kohouta okresu. Zájemci také mohou jako každý rok využít Dne otevřených dveří v Pekárně Roland a ochutnat tam čerstvé pečivo.

Pevností burácí Brutal Assault

V areál vojenské pevnosti Josefov u Jaroměře také o víkendu burácí 24. ročník festivalu nejtvrdšího metalu. Pořadatelé ani letos nepřestali lovit ty nejzajímavější interprety a opět lákají na různorodý program složený z více než 130 kapel uvedený na pěti pódiích a v několika galeriích. Na návštěvníky čekají zavedené metalové žánry i výběr toho nejlepšího z undergroundu.

Farmářské trhy v Hradci Králové

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost opět pořádá oblíbené farmářské trhy. Konají se v sobotu v ulici Letců v Hradci Králové. Začátek trhů je v osmi hodin ráno. Na trzích najdete na čtyřicet stánků s širokým sortimentem jakostních domácích produktů.

Festival chutí, vůní a řemesel

V sobotu bude pardubický zámek hostit 4. ročník Festivalu chutí, vůní a řemesel. Akce proběhne na nádvoří od 13.30 do 20.00 hodin.

Na návštěvníky čeká bohatá nabídka regionálních produktů kraje Pernštejnů, Železných hor a regionálních výrobců certifikovaných Asociací regionálních značek. Doplní je i řada dalších výrobců kvalitních a poctivých produktů z blízkých i vzdálenějších koutů celé republiky.

Kdy: sobota 10. srpna

Kde: Zámek Pardubice

Za kolik: zdarma

Chybět nebude ani bohatý doprovodný program. O odpolední zábavu se postará blogerka Markéta v troubě, jenž se již několik let věnuje vaření a pečení. Její sociální sítě přetékají recepty a jsou každodenní inspirací pro početnou skupinu jejích fanoušků. Na návštěvníky tak čeká pohodová kuchařská show a skvělé letní recepty.

Po celý den budou pro návštěvníky všech věkových kategorií připraveny i workshopy, tvořivé dílny a zábavné kvízy.

Večerní atmosféru letní pohody navodí zpěvačka Jana Sychrovská, která na zámecké nádvoří vnese muzikálovou noblesu. Vstup na akci je zdarma.