Tipy Deníku: Čokoláda. Hořká, mléčná, v burgeru

Druhý ročník Čokoládového festivalu si opět našel cestu do hradeckého obchodního centra Futurum. Od pátku do neděle provede návštěvníky nejen po cukrářských a pekařských tradicích evropských zemí, ale zamíří také do Afriky či Jižní Ameriky. Ochutnat a koupit bude možné delikatesy a sladkosti od více než tří desítek cukrářů, pekařů a výrobců.

Vyhledávaný Čokoládový festival se po roce vrací do královéhradeckého OC Futurum. | Foto: archiv organizátorů

Nabídka sladkostí bude opravdu pestrá: od tabulkové čokolády, pralinek, nugátu, horké čokolády či marcipánu přes čokoládové likéry, pivo, wafle, makronky a tartaletky až po čokoládové burgery, churros, čokoládový kebab, gourmet popcorn nebo africké koblihy. Kdy: od páteku do neděle

Kde: v obchodním centru Futurum v Hradci Králové Čokoládový festival ve Futuru nabídne také kulinářské show, přednášky, školu vaření, umělecká vystoupení, dílničky a čokoládové workshopy. Děti se budou moci zapojit do vaření s Václavem, kreativních dílniček s kreslením čokoládou a barevným pískem nebo se nechat vyzdobit ve stánku s malováním na obličej. V průběhu akce bude možné také soutěžit o poklad! Ve stánku Mr. Vonka budou za třicet korun v prodeji čokoládové lodičky – osm z nich bude ukrývat klíč, pouze jeden z nich však odemkne pokladnici s 8000 korunami a dárky. Další soutěž bude spuštěna v průběhu doprovodného programu pro amatérské cukráře. T. G. Masaryk se vrací do Hradce Přečíst článek › LP a CD na velké sobotní burze Vybírat můžete z tisíce různých titulů od Abby až po Ivana Mládka. Akci pořádá Agentura Music 69 a Music Collector v KD Střelnice v Hradci Králové v sobotu od 11 hodin. Můžete prodávat, kupovat i vyměňovat. Pro návštěvníky je vstupné 50 korun. Pokáč jede do Denoche Music Hall Do Hradce Králové v sobotu zavítá populární písničkář Pokáč. Na svém podzimním turné Úplně Levej Tour se zastaví v Denoche Music Hall od 19 hodin. Představí písničky ze svého letošního alba i z let minulých. Jako support vystoupí Pavel Čadek. Veřejná sbírka pomůže dětem Přečíst článek › Amatérští filmaři míří do Vysokova Osvětová beseda ve Vysokově zve všechny na 52. ročník celostátního amatérského filmového festivalu s mezinárodní účastí Vysokovský kohout. Soutěž se koná ve dnech 8. až 10. listopadu v restauraci U Kohouta ve Vysokově u Náchoda. Kromě promítání soutěžních filmů, které budou v kategoriích dokumentární, hrané a animované, účastníky čeká beseda se známými hosty, společenský večer s hudbou a soutěžemi, přehlídka oceněných filmů a předávání cen vítězům. Kdy: 8. - 10. listopadu

Kde: Vysokov Slavnostní zahájení se uskuteční v pátek 8. listopadu, poté bude k vidění první část soutěžního promítání. Na večer je v plánu doprovodný program. Druhá část soutěžní projekce se chystá v sobotu od 8.30 do 14,00 hodin. Následující odpolední rozborový seminář ve Vysokově umožní autorům lépe si všimnout nejen nedostatků ve vlastním díle, ale i získat nové poznatky a impulsy pro další práci. Večer se pak mohou všichni návštěvníci festivalu pobavit na tradičním společenském večírku ve vysokovské hospodě. V neděli dopoledne se promítnou vybrané snímky a ještě před polednem vyhlásí vítěze jednotlivých kategorií. Vysokovský kohout zasáhl a stále zasahuje do života nejen pořadatelů, ale celé vesnice. Během desítek let si vybudoval povědomí u filmařů z celé republiky, kteří se do Vysokova rádi vrací. Pomozte přežít velkým kočkám! Přečíst článek › Benefiční odpoledne pro Apropo Masarykovo divadlo v Jičíně bude v sobotu od 15 hodin dějištěm dalšího ročníku benefiční akce, která podpoří klienty organizace Apropo. Můžete se zapojit do jejich výtvarné dílny, otevřený bude benefiční obchůdek a zajímavé bude i představení Náhrdelník slz. Galerijní noc v Trutnově Galerijní noc chystá na sobotu 9. listopadu Galerie města Trutnova. Program začne v 16 hodin. Vystoupí DS Čmukaři, kapela Tlupa Tlap. Hosty jsou lektor ekologické výchovy KRNAP Daniel Bílek a Barča Amlerová. Můžete si vyzkoušet i japonskou techniku. OBRAZEM: V Muzeu Podkrkonoší je výstava k výročí „sametu" Přečíst článek › Svatomartinská slavnost v DOTEKu Svatomartinská slavnost je v Horním Maršově již tradicí. Dům obnovy tradic, ekologie a kultury v Horním Maršově uspořádá akci v neděli od 14 hodin. Kdy: neděle 10. listopadu

Kde: DOTEK Horní Maršov Zájemci se mohou vydat na hravou naučnou stezku, ve které se dozvědí velmi užitečné informace o původních krkonošských plodinách jakými bylo vysocké zelí, tuřín, či červená řepa. Hlavně se dozvědí, jak tyto výpěstky využít při vaření v kuchyni. Děti se mohou realizovat v dílničkách, kde je čeká výroba plovoucích lampionků a svíček. Užitečná bude pro rodiče i praktická dílna s radami, jak nakládat a konzervovat zelí. Ta začne v patnáct hodin. Před sedmnáctou hodinou přijde čas na vyprávění o svatém Martinovi. Ten na sebe nenechá dlouho čekat a v 17 hodin přijede přímo k DOTEKu, odkud se všichni účastníci vydají s lampionky a svíčkami ke kostelu na hlavní ulici. Tam se v půl šesté večer koná martinské vinšování. Po celou dobu slavnosti budou k dispozici martinské koláčky a další pečivo, svařené víno, čaj a káva. Výlov rybníka za Šolcovnou V sobotu můžete zavítat do Hejtmánkovic, kde se od 10 hodin uskuteční výlov rybníka za Šolcovnou. Uvidíte tradiční práci rybářů a také si můžete koupit čerstvé kapry, amury či tolstolobiky. Podávat se budou rybí pochoutky, teplé nápoje a další občerstvení. Umělci shlížejí na Jičín z výšky Přečíst článek ›

