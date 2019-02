S osobou sv. Václava a významy s ním spojenými pracovali při své umělecké tvorbě nejen autoři jako Karel Toman, Jakub Deml, Jaroslav Durych či Jan Zahradníček.

Ke světci se v textech svých písní často obracel Karel Kryl (některé jeho písně přezpíval Daniel Landa, ale i v jeho vlastní jsou odkazy k Václavovi jako symbolu českého národa přítomné). O Václavovi zpívá také Jaromír Nohavica, skupina Kantoři a dokonce i Wanastovy Vjecy.

Co je u reliéfu napsáno? Je to téměř zkouška zraku.

Socha je umístěna na Václavském náměstí v Praze, Myslbek na ní pracoval přes třicet let.

Jó, není to růžové, neboť čeští mužové činí peklo, chtějí ráj…

Zubožená příroda, lacino to neprodá.

Kéž tu postavíme most, most se jménem Vzájemnost.

Není lid a není král, jenž by zemi zachoval

Pověst vypráví, že až bude českému národu nejhůř, vyjedou z hory Blaník rytíři v čele se svatým Václavem. Vrch Blaník se nachází asi 10 kilometrů od Vlašimi a jsou to vlastně kopce dva – Velký Blaník a Malý Blaník.

kirilijé, kirilijá, hřivny stříbra k tomu - co za divná věc?

Sto dvacet párů volů jede do Němec,

Čtrnáct let s císařem německým, čtrnáct let se bil,

u vrat do kostela vidí tváře zlé.

Na svatého Kosmy, v září to bylo,

hřivny stříbra k tomu - co za divná věc?

Sto dvacet párů volů jede do Němec,

Wanastowi Vjecy - Kde je český král

Dneska už víme

kdo byli Husité

Byli to vrazi dětí, mužů a žen

Dneska už víme

že vládli teroru

Novicka i rabín každý upálen

Dneska už víme

národní obrození je plné lží,

takový, nafouknutá věc

Dneska už víme

že i Pan Masařík kradl

a zradil ve jménu… a rebelie

Dneska už víme

že generál K. G. B tvrdí

že prezident Beneš

byl agent Stalina

Dneska už víme

že není bez hříchu

v dekretech z jedu

presumpce viny

tak potichu

Ref: Vyzývám k revoluci srdcí lidu koruny

Svatého Václava

a to co známe dnes to není matka vlast

ta naše otčina

Je to jenom zatuchlá administrativa,

instituce studená,

kterou nikdo v srdci nenosí

Tak pozor tohle není na zkoušku

fakt voláme na poplach

tohle není protestsong

je to povstání

Větrají se paláce v rámci defenestrace

z oken letí balónky,

tak vysoko, až prasknou, padají

Je ticho, co bude dál

Je ticho a já se ptám

Kde je český král

Kde je český král

Kde je český král

Kde je český král

Dneska už víme

když rudá armáda

dobyla Berlín

znásilnila na sto tisíc žen

tak bagadár jů

no to je paráda

pět tisíc z nich

se pak oběsilo

Devátý květen Praha je vítá

šeříky v rukou je lásky čas

zas Ti samí občané před třemi lety

na Staroměstském náměstí

nadšeně hajlují

a přitom zpívají

Kdeže domov můj

Ta samá partička

za Josefa tatíčka

sepisuje petici

opravte tu zrádkyni doktorku, Miladu

Dost podobný sdružení,

pořádalo srocení

na tom samým náměstí,

aby došli k zjištění že socha Panny Marie,

je z kamene a nelétá