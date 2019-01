Hradec Králové - Oblíbený festival Divadlo evropských regionů startuje už v pátek. První den přinese hru z Kosova, obří loutky i brněnské komiky.

Divadlo evropských regionů v Hradci Králové. | Foto: Deník/ Ilona Dvořáková

Krajské město se dnes na osm dní promění v pulzující metropoli plnou divadla a hudby. Začíná totiž 24. ročník mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů.

Klicperovo divadlo, Divadlo Drak a Open Air Program. To jsou tři pilíře Divadla evropských regionů, který našel své pevné místo v letním programu nejen Hradečanů. Každý rok si ho nenechají ujít desítky tisíc diváků z celé republiky.

Letošní motto festivalu zní Tepem Hradcem! a hned první den roztepe centrum města pořádná divadelní nálož. V 16 hodin ve Studiu Beseda začne ceněné představení kosovského divadla 55 Shades of Gay. V 17.15 hodin a také v 19 hodin se před Divadlem Drak objeví obří loutky a v 18 hodin Divadlo Drak odehraje svůj evergreen, a to Poslední trik Georgese Mélièse. Open Air Program dnes nabídne například celovečerní stand-up představení Čecháčci a Čoboláci, které do Hradce přivezou brněnští komici Filip Teller a Pavol Seriš.

Návštěvníky toho však čeká daleko více. Kompletní program je k dispozici na webových stránkách festivalu a k dostání je i speciální festivalový katalog.

Novinky a změny

Divadelní festival se letos poprvé prezentuje společným vizuálním stylem, který je z dílny studia Upupaepop. „Snažíme se, aby byl festival sjednocený, i když není možné se dramaturgicky zcela propojit, protože každý subjekt dělá něco trochu jiného,“ podotkla ředitelka Klicperova divadla Eva Mikulková. Diváky čekají i další novinky. Divadlo Drak si před budovou divadla postavil vlastní šapitó, diváci v něm budou moci vidět například premiéru hry Faust. Dobrá změna čeká diváky i v Žižkových sadech. Divadelní stan Open Air Programu se přesunul na klidnější místo sadů, kde dříve stával Autobuf. „Hluk z Žižkových sadů nám v minulých letech trochu rušil představení, proto jsme stan přesunuli dál,“ vysvětlila ředitelka Open Air Programu Barbora Holanová.

Netradiční místa

Další divadelní scény zůstávají tam, kde jsou na ně diváci zvyklí. Některá představení si ale vyžádala pro divadlo netypická místa. Třeba program Divadla Drak návštěvníky zavede do vojenského stanu u Orlice. U řeky odehraje nitranský soubor Teatro Tatro Štúdio divadelní adaptaci sci-fi románu Stalker. Dalším neobvyklým místem bude Labský sál Aldisu, kde se diváci mohou těšit na hru Divadla Vosto5 o schůzi vlastníků bytových jednotek. Představení Maryša LIVE!, které by mělo být jedním z vrcholů Open Air Programu, diváci netradičně zhlédnou v hostinci U Kohouta v areálu Gayerových kasáren.