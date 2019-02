Doudleby nad Orlicí (TELEFONICKÁ SOUTĚŽ UKONČENA) - Pártystan připravuje na doudlebském fotbalovém stadionu megakoncert léta 2008, kdy hlavním hostem bude legendární kapela Olympic. Vyhrajte dvě volné vstupenky v naší soutěži!

Olympic | Foto: Archiv kapely

TELEFONICKÁ SOUTĚŽ BYLA UKONČENA!



Redakce Rychnovského deníku gratuluje výherkyni Lucii Červené z Lupenice!

Dva volné lístky na ni čekají v redakci Rychnovského deníku, Komenského 43, Rychnov nad Kněžnou.

Koncert se koná 28. června večer, a to za každého počasí. Čtenáři Deníku mají nyní možnost získat vstupenky!

Na webových stránkách Rychnovského deníku se odehraje druhá soutěže, z níž vyjde jeden vítěz, na něhož pak budou v redakci čekat dvě vstupenky.

Pořadatelé vzkazují těm, kteří nebudou mít štěstí v soutěži, že vstupenek bude dost nejen v předprodejích, ale i na místě. Obří stany budou po celém stadionu a pojmou tři tisíce lidí.

Areál se otevře v 19 hodin. Do role předkapely, která začne hrát ve 21 hodin, byla pasována skupina Berry rock. Petr Janda s Olympicem pak vystoupí od 22 do 23.30 hodin. Poté návštěvníky areálu čeká zábava opět se skupinou Berry rock. Konec akce je plánován na třetí hodinu.

Jak vyhrát dva volné lupeny na megakoncert Olympicu?

Je to velmi snadné!



Sledujte v průběhu dnešního dne náš web! Jakmile budete vyzváni k telefonické soutěži, neváhejte, a co nejrychleji se pokuste dovolat na telefonní číslo, které zde bude uvedeno. První, kdo stihne zareagovat a dovolá se k nám do redakce na určené číslo, vyhrává dvě volné vstupenky!