"Jsou to malby z let 1902 až 1908. Výstava těchto originálů je pořádána ve spolupráci města Opočna a Galerie Zdeňka Sklenáře," prozradila před výstavou starostka Šárka Škrabalová.

Opočno žilo od pátku hlavním programem oslav 150. výročí narození světoznámého malíře Františka Kupky. Při této příležitosti dorazily do jeho rodného města originály jeho děl. K vidění tu byly pouze v sobotu v galerii u zámku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.