Konečně spolu, po dlouhých měsících. Hlasy hlavního sboru Carmina se v pondělí poprvé rozezněly na zahradě Základní školy Javornická v Rychnově nad Kněžnou, která ji k hodinám sborového zpěvu propůjčila. Základní umělecké školy nyní využívají každé možnosti, aby se jejich žáci mohli od počítačů vrátit ke klasické výuce. Přitom se však potýkají s řadou komplikací i s tím, že informace o platných opatřeních dostávají se zpožděním.

"Zpráva o tom, že můžeme zkoušet venku po dvaceti dětech, přišla minulé pondělí večer s platností od úterý. Samozřejmě jsme nebyli schopni tak rychle zareagovat, protože podmínek pro zkoušení venku je poměrně dost. Logisticky to trvalo ještě dalších čtyři či pět dnů. Ještě v neděli jsem se domlouvala s rodiči, protože některé děti jsou testované v lichém týdnu, jiné v sudém a některé vůbec. A zkoušení venku je podmíněné testováním. I vzhledem k tomu, že chtěly chodit na výuku v obou týdnech, museli jsme zajistit antigenní testy," přibližuje některé z organizačních problémů sbormistryně Carminy Lucie Martinů.

Jenže situace na pomyslném "bojišti" se mění každou chvíli. Až v pondělí ráno přišla do datové schránky rychnovské základní umělecké školy zpráva, že může venku učit až třicetičlenné skupiny. V hlavním sboru Carmina je však 51 dětí, stejně by je tak bylo nutné dělit. "V pondělí byly rozdělené do dvou skupin - starší a mladší - každá začínala testováním a každá pak měla hodinovou zkoušku pod širým nebem," vysvětluje sbormistryně.

Po tak dlouhé době distančního výuky to byla vítaná změna. Vzhledem k principu fungování sboru nemohla ani zčásti nahradit jejich osobní přítomnost na hodinách.

"Distanční výuka spočívala v tom, že jsem předzpívávala a hrála na klavír a děti si doma zpívaly samy. Byl to spíš jen nácvik jednotlivých hlasů, partů a zpětná vazba byla strašně těžká, protože téměř žádná nebyla. Bylo teď krásné zase slyšet nějaký vícehlas dohromady. Na druhou stranu zpívání venku je vždycky problém, chybí akustika zkušebny. Navíc nám to komplikují povinné dvoumetrové rozestupy. Ve sboru je důležité, aby děti stály u sebe a slyšely se. Ale i tak jsme rádi, že se to alespoň takto posunulo. Upřímně, ani jsem nedoufala, že do konce školního roku uvidím nějaký větší počet dětí," říká Lucie Martinů.

Ještě v úterý s obavami vyhlížela, zda zkoušení venku zůstane nakloněné i počasí.

"Ve chvíli, kdyby bylo ošklivo, máme smůlu. Jsme vděčni za to, že nám Základní škola Javornická vyšla vstříc a propůjčila nám svou velkou zahradu. Při počtu 20 dětí a dodržování dvoumetrových rozestupů jsme potřebovali velký prostor. Cvičit někde v parku bez možnosti zapojení piana, které potřebujeme jako doprovod, nepřipadá v úvahu. Tady ji máme. Kdyby pak přišel déšť, můžeme nasadit roušky a k dispozici nám je venkovní učebna. Nicméně zkoušet v ní nemůžeme. Přestože se celá jedna stěna dá otevřít, stejně má nějakých 30 metrů čtverečních, při počtu jedné osoby na 15 m2 by tam tak reálně mohly být jen dvě děti," upozorňuje sbormistryně.

I sbor Ptáčata byl venku

Svoji hodinu pod širým nebem absolvoval v úterý i přípravný sbor Ptáčata. U ostatních oborů se zatím žádná venkovní varianta výuky neplánuje.

"Sjíždějí se nám tu děti ze širokého okolí - nejen z rychnovských škol, ale i z Javornice, Slatiny, Skuhrova, Solnice, Rovně, Dlouhé Vsi, Doudleb… Podmínky se mění z týdne na týden, každá škola má jinak vyřešenou rotační výuku a je strašně těžké vše naplánovat a zkoordinovat," zdůrazňuje ředitelka Základní umělecké školy v Rychnově nad Kněžnou Kamila Hájková.

Například o tom, že ve vnitřních prostorách může škola učit až tři žáky bez nutnosti testů, se dozvěděla až den před zavedením tohoto opatření, a to až ve večerních hodinách. Přesto už následující den této možnosti v řadě oborů využila. "Děláme, co jde, aby se nám tu děti vystřídaly a je to velice těžké," přiznává ředitelka.

Také ona upozorňuje, že distanční výuka, která je závislá i na kvalitě internetového spojení, má svá úskalí, a netýká se to jen sborového zpěvu.

"Neopravíte postavení ruky u housliček, u klavíru, zejména u malých, začínajících dětí," uvádí některé z příkladů, kde osobní setkání žáka s učitelem chybí.

Téměř uplynulý školní rok převážně on-line výuky byl prý pořádnou prověrkou. "Pevně doufám, že se už brzy vrátíme do normálu," dodává Kamila Hájková.