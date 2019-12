Soukromí sběratelé, současní tvůrci, Třebechovické muzeum betlémů, Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, Krkonošské muzeum Jilemnice a Východočeské muzeum v Pardubicích představí své betlémářské skvosty v Hladíkově síni Kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Výstava Betlémy z kraje Orlických hor provázená podvečerními chvilkami vánoční hudby tam přivítá první návštěvníky 6. prosince, kdy je na 16. hodinu připravena vernisáž. Příchozí se mohou těšit také na malý vánoční příběh Cesta do Betléma. Expozice bude přístupná až do 26. prosince. Vstupné je 30 korun, děti do 5 let mají vstup zdarma.