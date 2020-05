Většina vystoupení je odložena na podzim, kromě Benátek pod sněhem, u nich se můžete pobavit již v červnu.

„Divadelní představení a koncerty, které se měly konat od března do května, jsou přeloženy na letošní podzim. A to kromě divadelního představení Benátky pod sněhem, kdy jsme se s agenturou domluvili na termínu 23. června a uvidí se, co nám vláda povolí,“ uvedla za Pelclovo divadlo Lidie Skalická.

Náhradní termíny neodehraných představení a koncertů:

19. 7. Žákovec & Volínová - taneční odpoledne

17. 9. divadelní představení CYRANO

26. 9. koncert skupiny KATAPULT

30. 9. cestopisná přednáška BORNEO

17. 10. koncert AC/DC Tribute band

22. 10. divadelní představení PŘÍTELKYNĚ

15. 11. nedělní pohádka VODNÍK ČESÍLKO

13. 12. divadelní představení Benátky pod sněhem - pokud se neodehraje 23. 6.

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti nebo Vám budou vráceny peníze.

Od 15. května začne promítat také rychnovské kino. Program na květen najdete na webu kina: www.kinorychnov.cz.