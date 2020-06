Na sobotu 13. června si Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou připravila pro veřejnost výtvarnou dílnu na téma Turistický odznáček.

Turistické známky. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Během druhé červnové soboty si společně vyzkoušíme vyrobit turistický odznáček, který musí vlastnit každý správný turista. Fantazii se meze nekladou a odznáček může mít různou podobu. Všechen materiál bude k dispozici na místě. Dílna je určená pro děti od 8 let a jejich rodiče. Cena za materiál je 60 korun. Pro děti do 15 let je nutný doprovod dospělé osoby,“ říká za galerii Martina Marxová.