Výstavu nazvanou Rodný kraj Františka Kupky, od jehož narození letos v září uplynulo 150 let, iniciovalo město Dobruška. Zahájí ji už tuto neděli vernisáž v Českém centru v Jeruzalémě. Snímky zachycují přírodu, známá místa i skrytá zákoutí měst Opočno, Dobruška, Jaroměř a jejich okolí, místa spjatá s životem světoznámého malíře.

Obyvatelé a návštěvníci izraelských měst Jeruzalém a Tel Aviv se tento měsíc budou moci seznámit s Podorlickem, a to prostřednictvím velkoformátových fotografií opočenského rodáka a držitele prestižního ocenění Czech Press Photo Honzy Ježdíka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.