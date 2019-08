V jejich hudbě se promítají vlivy jejich oblíbených hudebních stylů - hudba z Andalusie, Arábie, Afriky a Arménie. Vstupné pro dospělé je 100 korun, pro děti 50 korun.

Dalibor Janda a kapela Prototyp

Přírodní amfiteátr v rychnovském letovisku Studánka přivítá ve čtvrtek 22. srpna od 19 hodin Dalibora Jandu a kapelu Prototyp. Jako host vystoupí Jiřina Anna Jandová. Vstupenky jsou v předprodeji i na recepci hotelu.

Posílejte své příspěvky do rubriky U nás doma



Se vznikem týdeníku Rychnovský týden se do novin vrátila oblíbená čtenářská rubrika U nás doma, kterou zaplňují příspěvky od vás, čtenářů z našeho regionu. Pište nám o věcech, které vám udělaly radost, sledujte, co se u vás děje, posílejte perličky z akcí, výletů i ze svého života. Fotíte? Pak neváhejte a podělte se o své „fotoúlovky“. Své příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu: pavla.horynova@denik.cz.