Potvrzeno! Radní v Brně souhlasí s pořádáním festivalu TrutnOFF v jihomoravské metropoli, a to buď v předposlední, nebo poslední srpnový víkend příštího roku.

Trutnoff Open Air 2016 | Foto: Miloš Šálek

Po přesunu z trutnovského Bojiště by se nejznámější česká multižánrová přehlídka přejmenovala na BrnoON Open Air Festival. „TrutnOFF je jedinečný festival svého druhu u nás. Nejedná se pouze o hudební festival, ale návštěvníkům nabízí také kulturně-vzdělávací programy - besedy, debaty, přednášky, semináře i diskuze s osobnostmi napříč žánry. Podobná akce Brnu schází, proto by obnovený festival mohl do města přivést zcela jinou cílovou skupinu,“ řekl náměstek primátorky Tomáš Koláčný.