Ve stínu tu před bitvou odpočívali rytíři, jiní už ladili svou zbroj před turnajem. Stovky členů historických a šermířských spolků se sem sjely na další ročník Půtových zámeckých slavností, které tu pořádá skupina Foltest v čele s Vilémem Janečkem. Každoročně je zpestřuje i velká bitva připomínající zdejší historické události.

"Tady jsme už počtvrté," svěřuje se Lenka Macálková oděná do dobových šatů. Se svým mužem Petrem Patalou a skupinou historického šermu Adeptus přijela z Brna.

"Byli jsme tady pokaždé. Je to pro nás dobrá akce, protože sem můžeme vzít nováčky a zároveň je tu hodně přátelská atmosféra. Organizátor Foltest a Vilém se hodně snaží a každý ročník je o sto procent lepší než ten předchozí, roste to šíleným tempem. Jsme rádi, že tady můžeme být a nějak i pomoci," říká Petr Patala.

Spolu se svou skupinou se zabývá obdobím okolo roku 1450. "Na finance je to hodně náročný koníček. Naštěstí dnes už existuje spousta skupin, které poradí těm novým a můžou se tak vyvarovat spoustě chyb v pořizování věcí. Jen na začátku je třeba investovat nějakých dvacet tisíc, aby to k něčemu vypadalo. Někdo k nám ale chodí jen na tréninky, prostě někdo to bere jako životní styl, jiný jako sport. Pro nás to je hodně o životním stylu, takže ideální je, když tomu partnerka také holduje," vysvětluje Petr.

Vyrábí si sami

Jinak IT specialista se ve světě středověku pohybuje už deset let a mění se v něm i na řemeslníka. Na ukázku vytahuje meč s bohatě zdobeným koženým pouzdrem: "Hodně věcí si vyrábíme sami. Já dělám věci z kůže, moje žena má obchod s historickým oblečením. Ale kovové věci si necháváme zpracovávat od specialistů, platnéřů."

Ani pro Lenku Macálkovou není krejčovina její hlavní profesí. "K ručním pracím mě hodně vedla maminka s babičkou, takže jsem k tomu měla vztah už jako děcko a bavilo mě to. Obzvlášť pak člověka potěší, když v tom, co vytvořil, někoho vidí a že to nosí rád," tvrdí.

Se sháněním těch správných dobových střihů jí pomáhá internet. "Lidé tam sdílí i obrázky z historických knížek, fotografie nálezů, je to to taková syntéza věcí, u nichž ale člověk musí přemýšlet. Neví, na jakou postavu byly dělané, většinou se nalezne jen část oděvu a pak to skládám dohromady jak puzzle, je to hodně pokus - omyl, ale je to příjemný způsob bádání," vysvětluje.

Upozorňuje přitom, že oděvy byly ušity chytře a vzhledem i k nákladnosti materiálů byly zpracovávány beze zbytků. Pokud je prý cílem rekonstrukce, zhotovují se také dnes ručně a dokonce se dává záležet na tom, aby byly ručně vyrobené i materiály. Jestliže má jít o "účelové" oblečení, se švy, které nejsou vidět, pomáhá stroj.

Dobových oděvů se v dílně Lenky zrodilo už hodně. Půjčují si je i nováčci ve skupině, aby si je dvakrát třikrát vyzkoušeli, jestli se jim líbí a sednou, než si je sami pořídí. Ušetří si tím nemalé peníze.

Jako inspirace potom slouží také podobná setkání jako v Kvasinách. "Člověk vidí, kdo má co nového. Ti lidé jsou mezi sebou hrozně milí a chtějí mezi sebou sdílet svůj koníček," dodává Lenka.