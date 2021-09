Ve 13 hodin obsadí podium Bigbanďata z Týniště nad Orlicí a pak bude následovat jedna kapela za druhou až do pozdních večerních hodin. Na své si přijdou příznivci všech žánrů. Stačí zmínit poslední dvě formace – Legendy se vrací a Status Quo revival.

První písničce ovšem bude předcházet průvod družiny sv. Václava, který osobně zahájí letošní slavnosti. Sobota je tradičně a neodmyslitelně spjata s jarmarkem historických řemesel. Také letos dorazí do Dobrušky přátelé z partnerských měst v Holandsku, Polsku a Maďarsku, aby nabídli své národní voňavé speciality, které jdou vzápětí po otevření stánků doslova na dračku. Holandské sýry, polská polévka žurek nebo víno z badačoňských vinic a tamní klobásy či jitrnice mizí okamžitě z pultů.

Po roční, covidem vynucené odmlce se do Dobrušky vrátí Svatováclavské slavnosti. Ve dnech 24. a 25. září ožije především centrum města bohatým hudebním programem, který v pátek ve 20 hodin zahájí David Koller s kapelou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.