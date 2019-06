Oblíbené komentované vycházky Po stopách bojů 1866 nově doplní prohlídky historického centra města a též pohádkového okruhu s názvem Cipískova stezka. Sportovně založení si mohou užít soutěže na koupališti Kníže. Čtvrtek nabízí prolog programu v podobě nepravidelných divadelních představení „Stará historie“ v podání herců místního K-klubu na Arkádovém nádvoří zámku.

Pátek je zaměřený na prohlídku centra města, jeho historických a kulturních památek, nebo pohádkových míst. Celý den bude možné se zúčastnit komentovaných prohlídek kostelů sv. Jakuba a sv. Ignáce. Pestrý program bude probíhat v rámci Večerů ve Valdštejnské lodžii.

Sobota potěší ty nejmenší Pohádkami na dvorku, jejichž místem konání je dvorek K-klubu v ulici Smiřických. Neděle láká například do lodžie, kde se bude prohánět zážitková kavárna Rikša café, a to vždy od 13 do 18 hodin. Připraven je také drobný kulturní program. Pro milovníky hudby jsou na programu koncerty v zámeckém parku, které startují s pátou hodinou odpolední.

V pondělí budou veškeré památky otevřeny veřejnosti a Knihovna Václava Čtvrtka poskytne prostory k posezení i ke čtení v letní čítárně. Pondělí je ve jménu vévody Albrechta z Valdštejna. V deset hodin dopoledne z Arkádového nádvoří startují komentované prohlídky města, které jsou zaměřené na největší památky města a právě na fenomén vévody. Více na www.vikend.jicin.cz.