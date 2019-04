Přemysl Hájek se chystá na švestku

Do železniční stanice Středoplky přijíždí bývalý vechtr Přemysl Hájek, kterému patří švestka v zastávce. Má povolení ji očesat, ale musí to stihnout do večera.

Švestka. | Foto: archiv města Třeště

Jelikož mu mladý vechtr Kamil Patka odmítne půjčit žebřík, chce Přemysl využít zkušenosti svého kamaráda, horolezce Sváti Pulce. Legendární cimrmanovské představení uvidí diváci v pondělí od 19 hodin ve Společenském centru - Kino 70 v Dobrušce. Příjezd cimrmanologů, jejichž laskavý humor umí rozesmát snad každého, je vždy událostí a bývá vyprodáno daleko dopředu. Zvlášť v regionu, odkud někteří z nich pocházejí. NEJ fyzikář učí v Dobrušce Přečíst článek ›

Autor: Jana Kotalová