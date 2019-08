/POZVÁNKY/ Pobytové středisko v Kostelci nad Orlicí v úterý od 12 do 18 hodin opět otevírá Prázdninové dílny veřejnosti. Jejich pořadatelé nabízejí všem zájemcům možnost naučit se různým výtvarným technikám a vyzkoušet si je při vlastní tvorbě - ty nejbližší budou věnovány výrobě bižuterie z různých materiálů.

Korálky. Ilustrační foto. | Foto: archiv Potvor

Senioři z Dobrušky chystají výlet do Ratibořic. I s překvapením

V sobotu 24. srpna: Senioři ČR z.s., Městská organizace Dobruška a Doteky naděje, z.s. zvou dobrušské seniory na autobusový výlet do Ratibořic, a to v sobotu 24. srpna. V Ratibořicích bude připravena komentovaná prohlídka. Po cestě do Babiččina údolí pořadatelé slibují zastávku s milým překvapením.Na výlet do Ratibořic je nutné se přihlásit do soboty 10. srpna na e-mailové adrese renata.dobruska@seznam.cz. Odjezd je od hotelu Dobruška v 9.30 hodin.