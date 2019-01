Východní Čechy - Deník přináší přehled víkendových akcí v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.

Zpěvačka Anna K. | Foto: DENÍK/Jan Charvát

Svitavsko - Svitavy čeká „nabitý“ víkend

Svitavy – O víkendu se návštěvníci a obyvatelé Svitav mohou těšit na zajímavé kulturní akce. V pátek večer vystoupí na náměstí Anna K. V sobotu si užijí milovníci dechové hudby, od 13 hodin je na náměstí připravena slavnost dechových hudeb. Celý týden se na stadionu koná řezbářský memoriál, v sobotu v podvečer budou sochy při vernisáži předány starostovi města. Večer také zahraje Slávek Janoušek. Neděle bude patřit pouti. Náměstí opět ožije staročeským jarmarkem. Po pěti letech se vrátí Obrazy ze svitavské historie. Agentura z Brna sehraje v centru města scény z dějin Svitav.

Litomyšl – Při návštěvě litomyšlského zámku v sobotu v podvečer zažijete leccos. Koná se tady Hradozámecká noc. O zábavu se postarají šermíři, kejklíři, připraveny budou i jiné radovánky. Můžete se projet s bílou paní v historickém kočáře po zámeckém návrší. Od půl deváté večer se bude promítat film Zdeňka Podskalského Bílá paní. Navíc je na programu spousta jiné zábavy, při které bude všem účastníkům bílá paní rozdávat kaši.

Orlickoústecko - Guláš Festival Přívrat 2011

Přívrat – S netradiční aktivitou přichází parta recesistů v obci u České Třebové. V sobotu se na návsi uskuteční první ročník Guláš Festivalu Přívrat, v němž bude deset přihlášených družstev v kotlíku na ohni připravovat guláš. O tom, kdo zvítězí a získá Řád zlaté vařečky, rozhodne odborná i laická porota. Doprovodný kulinářský program bude zaměřen na maďarskou kuchyni, zábavu obstarají kapely Melta a Jiří Schellinger Revival.

Chrudimsko - Rodinné kočárkování u rozhledny Bára

Chrudim – V sobotu se bude v Městských lesích Podhůra, v okolí rozhledny Bára, konat od 13 hodin Rodinné kočárkování. Akce je zároveň neoficiálním setkáním všech Barunek, Barborek a Bár, zváni jsou také tatínkové, kteří budou mít možnost vyhrát soutěž o „Hvězdného tátu“ a získat víkendový poukaz s polopenzí do hotelu Bára na Benecku, a to pro celou svoji rodinu!

Pardubicko - Po třinácté Koně v akci na závodišti

Pardubice – Na Dostihovém závodišti Pardubice se od pátku 2. září do neděle 4. září bude konat již třináctý ročník mezinárodní výstavy Koně v akci s názvem 4 země – 1 vášeň. Hlavním cílem akce bude představit plemena koní ze zemí Visegrádské čtyřky. Specialitou bude vystoupení peruánských koní paso, které si nenechá ujít ani velvyslankyně Peru v České republice.

Královéhradecko - Hradec hostí leteckou přehlídku i královnu

Hradec Králové - O víkendu se na hradeckém letišti uskuteční 18. ročník přehlídky Czech International Air Fest (CIAF), která je největší prezentací letecké techniky v České republice. Letiště bude v sobotu a v neděli otevřeno od 8 do 17 hodin, vlastní letecký program začíná po oba dny v 11 hodin.

Hradec Králové – V pátek a v sobotu jsou na Velkém a Malém náměstí i v Žižkových sadech připraveny Slavnosti královny Elišky. Na Velkém náměstí začíná v pátek od 17 hodin staročeský jarmark, večer bude následovat ohňový průvod městem z náměstí Svobody na Velké náměstí a poté večerní ohňová show. V sobotu se začíná v 10 hodin. V Žižkových sadech se děti mohou těšit na divadelní pohádky. Na Velké náměstí ve 13.45 hodin přijede královna Eliška s družinou.

Náchodsko - Zahrádkáři nabídnou i kaktusy a bonsaje

Teplice nad Metují – Sedmá regionální zahrádkářská výstava se koná od zítřka po celý víkend v místní základní škole a v přilehlém parku. Otevřena bude od 8 do 18 hodin, v neděli do 16 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na expozice zahrádkářských organizací, citrusářů, kaktusářů, bonsajistů, pěstitelů květin, myslivců, včelařů a dalších. Neméně zajímavé budou expozice řezbářů a ukázky historických řemesel. Po dobu výstavy bude k dispozici zahrádkářská poradna. Součástí výstavy je stánkový prodej.

Jičínsko - Traktůrky a traktoristé změří síly

Konecchlumí – Zápolení podomácku vyrobených traktůrků se koná v sobotu od 9.30 hodin v místním sportovním areálu. Start soutěží je v 10.30 hodin za Vítovou strání. Jedná se již o osmý ročník tohoto netradičního závodu plného legrace, ale i zdravého sportovního a soutěžního ducha. Na závodníky všech věkových kategorií, kteří se rozhodnou změřit síly své a síly svých strojů, čeká náročná trať, netradiční soutěžní disciplíny, jako například couvání s vlečkou na fáborky ohraničeném úseku na čas. Soutěží se také v jízdě zručnosti nebo při průjezdu brodem. Podívaná je to vskutku výjimečná. Všichni jste srdečně zváni nejen na závody, ale od 16.30 hodin na slavnostní vyhlášení výsledků a poté i na večerní zábavu.



Vokšice u Jičína – V letošním roce uplyne sto let od prvního vzletu letounu na místě dnešního letiště. Při této příležitosti pořádá Aeroklub Jičín den otevřených dveří na vokšickém letišti a myslel při tom i na děti. Program je připraven v sobotu od 14 hodin. Přijďte a poznejte okouzlující atmosféru malého letectví. Můžete se těšit na předvedení různorodé letecké techniky, přehlídku historických vozidel, seskoky parašutistů, zajímavé přednášky a ukázky výcviku nejen z letectví. Doprovodný kulturní program slibuje atrakce pro děti i dospělé a lety pro veřejnost. Vstup je volný, parkování zajištěno. Chtěli byste začít s létáním a nevíte jak? Pak přijďte!

Rychnovsko - Kačenka předá vládu Rampušákovi

Solnice/Deštné v O. h. – V sobotu od 9 hodin se v okolí Společenského domu koná Solnické loučení s létem. Odstartuje koloběžkiáda, uvidíte řízené modely aut, lodí a letadel, budete se moci zúčastnit různých soutěží. Na příjemný den plný soutěží a her se můžete těšit od 13 hodin také v Deštném v Orlických horách, kde se s létem rozloučí Kačenka a předá vládu Rampušákovi.

Trutnovsko - Víkend v zoo: Přijď, přines starý mobil, nauč se správně třídit a vyhraj

Dvůr Králové nad Labem – V sobotu 3. září zveme do zoo všechny zvídavé děti i dospělé, kterým není lhostejný vztah k přírodě a zajímají se o ekologii. Zoo pro ně připravila ve spolupráci se společností Rema zajímavý program. Bude probíhat u letohrádku zoo od 9 do 15.30 hodin. Na čtyřech stanovištích se bude soutěžit v třídění odpadových surovin, v běhu přes překážkovou dráhu s mobilem určeným k recyklaci a dalších disciplínách. Výtvarně nadaní návštěvníci se na workshopu Trash Made mohou naučit, jak se dají z materiálů určených k recyklaci vyrobit krásné ozdoby. Pro všechny účastníky budou připraveny zajímavé ceny. Se společností Rema spolupracuje zoo i ve sběru starých mobilních telefonů, který je součástí projektu Pomáháme gorilám. Prosíme proto všechny návštěvníky, aby tuto sobotu vzali své staré mobily s sebou, přispějí tím na záchranu goril ve volné přírodě. Zoo je v současné době plná mláďat, v klasické pěší části i na Africkém safari, které se projíždí vlastním vozem. Ve výbězích si hrají malí tygři i servalové, nové venkovní prostory si užívá rodinka orangutanů s devítiměsíčním mládětem. U zeber je už 12 nových mláďat a možná půjde do výběhu i některé z pěti mláďat žiraf, která se narodila v srpnu.