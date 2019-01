Východní Čechy - Deník přináší přehled víkendových akcí v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Lukáš Vlk

Svitavsko - Snímky vystaví i Sára Saudková

Moravská Třebová – V sobotu začne dvanáctý ročník Fotofestivalu Moravská Třebová. Během zahajovacího dne se mohou návštěvníci přijít podívat na přednášky Jaroslava Kučery, Libuše Jarcovjákové a Jana Rambouska. Na Fotofestivalu vystaví své snímky i Sára Saudková. Program Fotofestivalu začíná v sobotu v devět hodin ve dvoraně městského muzea. Kromě přednášek bude možné navštívit devět výstavních prostor, kde je možné vidět například fotografie Františka Heuslera, ruského fotoklubu Hazard Images nebo zakladatele Fotofestivalu Moravská Třebová, Rudolfa Zukala. Ráno proběhne i tradiční soutěž Salon na šňůrách, kde mohou soutěžící pověsit své fotografie na připravené šňůry, které budou umístěny na zámku.

Svitavy/Moravská Třebová – O víkendu se na stadionech ve Svitavách a Moravské Třebové koná XIII. ročník mezinárodního turnaje mužů a žen v malé kopané Qantocup Festival fotbalového srdce. Jako každoročně pořadatelé připravili i řadu doprovodných akcí, které pomohou zpestřit víkend strávený pozorováním určitě dobrého fotbalu. Pro nejmenší s jejich maminkami budou připraveny různé atrakce. Ty budou umístěny po oba dva dny v hlavním místě konání turnaje, tj. v areálu stadionu SKP Slovan Moravská Třebová. O zábavu bude sobotní večer určitě postaráno. Chybět nebude pravidelná diskotéka s laserovou show. Vstup na diskotéku, která začne v 19 hodin v areálu SKP Slovan Moravská Třebová, bude zdarma. Po skončení laser show je zajištěna autobusová doprava do Svitav.

Litomyšl – Od neděle si můžete prohlédnout v litomyšlském Portmoneu výstavu Martina Janeckého Herbarium. Výstava je součástí Smetanovy výtvarné Litomyšle. Skleněné plastiky na motivy Váchalovy Ďáblovy zahrádky budou k vidění do konce srpna.

Orlickoústecko - Folklorní slavnosti s galaprogramem

Dolní Čermná – Mezinárodní folklorní festival Čermenské slavnosti vyvrcholí v sobotu galaprogramem, který začne v 17 hodin v Areálu zdraví. Vedle domácího souboru Jitřenka vystoupí Vagonár z Popradu, ústeckoorlické Jaro a soubory Vrtek a Úsměv z Opavy. Tahákem festivalu je indický soubor Spandan.

Králíky – Závod „kozích dechů“ odstartuje u restaurace Formanka v sobotu ve 13 hodin. Jde o 2. ročník Holba Moped Cupu, který je určen malým motocyklům a speciálům.

Chrudim - Vysvětí zvoničku a ochutnají sele

Cítkov – V sobotu 25. června ve 13 hodin bude v malebné osadě Cítkov u Vápenného Podola vysvěcena a slavnostně předána do užívání nově postavená zvonička. Zvonu a zvoničce požehná děkan Josef Smola z Heřmanova Městce. Srdečně jsou zváni všichni přátelé osady Cítkov. Po slavnostním vysvěcení bude pokračovat volná zábava – sele na rožni a pivo od čepu jsou samozřejmostí.

Chrudim – Tradiční společenské a sportovní akci s dobročinným posláním, Žlutomodrému dni Berry, bude patřit nadcházející sobota. Tentokrát pořadatelé zvou všechny zájemce na chrudimský stadion AFK, kam se Žlutomodrý den Berry po několikaletém hostování v přírodním areálu v Křižanovicích stěhuje. Otevření areálu AFK Chrudim bude pro návštěvníky akce ve 14 hodin. Celou akci moderuje Pavel Nový.

Na návštěvníky v areálu čekají také stánky s občerstvením.

Program:

14.00 - 17.00 Dětský den

Skákadla pro děti, soutěže, pohádkový les, historický šerm.

15.00 – 17.00 Fotbalové utkání Sparta - Slavia (internacionálové) a koncerty - vystoupení na velkém pódiu:

15.45 - 16.15 Dáda Patrasová

17.00 - 17.50 Michal Hrůza

18.10 - 19.00 Roxette revival

19.20 - 20.30 Punc

21.00 - 22.30 Katapult

Pardubicko - Obec slaví 675 let od svého vzniku

Horní Ředice - Víkend bude ve znamení 675 let od vzniku obce. V pátek od 20 hodin se hosté pobaví s taneční skupinou Univerzal. V sobotu vystoupí dechový soubor BaŠaPa, mažoretky Berušky, Jakub Smolík a country skupina COLOR@DO. Oslavy budou zakončeny v neděli v 16 hodin v kostele sv. Václava koncertem Chlapeckého sboru Bonifantes.

Královéhradecko - Obloha se otevře pro handicapované

Nový Bydžov – Klub přátel historických vozidel pořádá v sobotu od 9 hodin na Masarykově náměstí v Novém Bydžově již 16. ročník veterán rallye Novobydžovský čtverec. Navíc tu přátelé motocyklů Harley–Davidson představí své stroje.

Hradec Králové – Letecký den pro handicapované pořádá v sobotu od 9 hodin hradecké letiště. Open skies for handicap je originální projekt určený pro lidi s handicapem. Ti se budou moci proletět vojenskými letouny a vrtulníky.

Jičínsko - Bitva se strhne přímo na Valdštejnově náměstí

Jičín – O víkendu si připomeneme 145. výročí bitvy u Jičína. Už v pátek v 17 hodin čeká zájemce přednáška historiků J. Fučíka a P. Běliny v Porotním sále jičínského zámku. V sobotu ve 12 hodin bude vztyčen černožlutý prapor na vrchu Zebín a ve 14.45 hodin se začnou šikovat historické jednotky před Masarykovým divadlem v Husově ulici. Následovat bude pochod na Letnou (Husova, Žižkovo a Valdštejnovo náměstí, Fortna), pietní akt u pomníku padlých a pochod městem na Valdštejnovo náměstí, kde začne od 16 hodin hlavní program. Ten vyvrcholí ve 20 hodin bojovou ukázkou střetnutí rakousko–saských a pruských vojsk.

Sobotka – Festival hudby a sportu pro celou rodinu Sobofest se uskuteční v sobotu 25. června od 10 hodin na jezdeckém kolbišti pod zámkem Humprecht. Jak už název napovídá, festival nabízí muziku i možnost zasportovat si. Návštěvníkům zahrají a zazpívají United Flavour, Eddie Stoilow, Děda Mládek Illegal Band, Bitch & Chips, Olga Lounová, Seven, Lety mimo, Konec konců, Metro. A ze sportů si mohou vyzkoušet paintball, čtyřkolky, fotbal, freestyle, BMX flatland a další. V dětské zóně bude divadelní stan Nadace OKD, výtvarná dílna, Nintendo gaming zóna a odehraje se tu benefiční turnaj hvězd v lidském fotbálku ve prospěch dětských domovů.

Trutnovsko - Maloúpský jarmark na Pomezních boudách

Malá Úpa – Není v republice mnoho jarmarků, které by se konaly výše než ten na Pomezních boudách. Pátý ročník začíná v sobotu od 9 hodin průvodem šermířů a vlajkonošů. Nebudou chybět souboje rytířů ani kat se středověkou výbavou. Připraven bude prodej tradičních krkonošských výrobků, jízdy na koňském povoze i ukázky dravého ptactva.

Náchodsko - Máte–li chuť, zkuste šplh na laně

Nové Město nad Metují - V neděli můžete obdivovat výkony všech, kteří zkusí šplhat na laně bez pomoci nohou.

V areálu sokolovny se od 12.30 hodin uskuteční Velká cena Nového Města nad Metují v olympijsko-aténském šplhu. Pro ženy, dívky a nejmenší účastníky jsou připraveny závody na třímetrovém lanu. Pro dorostence je lano dlouhé 4,5 metru. Na něm mohou své síly vyzkoušet všichni příchozí. Pro ty nejzdatnější bude připraveno 14 m dlouhé lano.

Červený Kostelec – Folk & country večer pod širým nebem - Červenokostelecká struna se uskuteční v sobotu od 18 hodin v přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla. K tanci i poslechu se představí tři skupiny – v 18 hodin folková kapela Chvíle z Hronova, ve 20 hodin hronovský Kamion s trampskou a bluegrassovou hudbou. Skupina Máslostroj večer zakončí. Při nepřízni počasí se program ruší.

Rychnovsko - Chcete se seznámit s kubbem?

Dobruška - Víte, co je outdoorová hra kubb? Tradiční skandinávská hra si získává fanoušky po celém světě. Můžete přijít soutěžit, fandit, nebo jen zkusit něco nového od pátku až do neděle do sportovního areálu za Sokolovnou v Dobrušce. Areál bude otevřen od pátku od 16 hodin, kdy budou probíhat volné tréninky a seznámení s kubbem pro nové zájemce.