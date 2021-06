„Volal mi to jeden redaktor a chtěl vyjádření, ale nebyla jsem schopna nic říct. Ještě teď jsem z toho v šoku. Je to velice smutná zpráva. Vždy jsem tvrdila, že Libuška není člověk, ale anděl. A tím se nyní skutečně stala,“ nechala se slyšet Eva Hrušková, která si Popelku zahrála v roce 1969, tedy o čtyři roky dříve, než vtrhla na filmová plátna ve stejné roli Libuše Šafránková.

Podle Evy Hruškové však nebyla nikdy mezi oběma kvůli postavě žádná řevnivost: „S Libuškou jsme se o našich Popelkách několikrát bavily a obě jsme měly rády obě verze. Ta její byla díky koprodukci barevná a bohatší, ale obě jsou krásné,“ dodala Eva Hrušková.

Ta si s Libuškou Šafránkovou v poslední době hlavně telefonovala: „Bavily jsme se o všem možném. Ale hlavně o rodině, máme totiž stejně staré vnučky. Libuška však nikdy o svém zdraví či nemoci nemluvili. Hodně jsme si rozuměly, měly jsme totiž podobné dětství.“

Na filmovém placu se spolu potkali při natáčení seriálu Tomáše Magnuska Stopy života. „Já tam hrála pár se svým manželem Janem Přeučilem a Libuška s Josefem Abrhámem. Moc jsme to užili. A zatímco naše dvojice s Janem byla záporná, tak Libuška hrála kladnou postavu. A to si i zašla za režisérem a ptala se ho, proč ji dává pozitivní roli, že by si taky jednou chtěla zahrát pořádnou mrchu. Bylo s ní zkrátka veselo. Byla to nejenom výborná herečka, ale i komička. Měla zkrátka talentu na rozdávání,“ dodala Eva Hrušková.