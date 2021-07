Na několika místech Královéhradeckého kraje v těchto dnech můžete v těchto dnech potkat filmový štáb, který zde natáčí romantickou komedii Superžena. Snímek, ve kterém si zahrají Igor Bareš, Matouš Ruml, Natálie Grossová nebo režisérka filmu Eva Toulová, se kromě Prahy natáčí převážně v hradeckém regionu.

Polovina štábu je z hradeckého kraje, říká režisérka filmu Superžena Eva Toulová | Foto: Elena Yermachenko

Celovečerní romantický film Superžena sleduje hlavní hrdinku Maju ve chvíli jejich 30. narozenin. Ani vstup do světa třicátníků nedonutil dětinskou dívku k tomu, aby dospěla. Jelikož si nepřijde dostatečně dospělá, ruší dívka plánovanou svatbu a rozchází se se svým dlouholetým přítelem Adamem. Pragmatická matka se rozhodne peníze na svatbu využít a provdat Majinu mladší sestru. Osamělá hlavní hrdinka tak trpí při přípravách svatby své mladší sestry. Uzavírá se sama do sebe a svého dětinského fantaskního světa na tak dlouho, než si uvědomí, že chce Adama zpět. Maja se tak rozhodne dospět a přijít na to, jak se stát v dnešní době dospělou moderní ženou.