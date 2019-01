Pohoří – Povodně před třinácti lety obec spláchly jako by vše bylo postaveno z papíru.

Ilustrační foto | Foto: Petr Mendřický

Dnes už si Pohoří katastrofu připomíná jen na starých fotkách. Z šedivé návsi se stala přehlídka domů s pestrými fasádami. Jedním z posledních obnovených objektů se nedávno stal obecní hostinec.



Jeho světle zelená barva září do okolí. A to není jediná změna. Každý, kdo teď do Pohoří zavítá, se hned dozví, že i sem vedou kroky jednoho z největších Čechů, a to Járy Cimrmana. „Spolu s naším rodákem a spoluzakladatelem Divadla Járy Cimrmana Miloněm Čepelkou jsme na hostinci odhalili i plaketu a vitrínu se škrpálem, který génius Jára Cimrman ztratil, když odtud utíkal bez placení,“ říká starosta obce Zdeněk Krafka.



Všechny úpravy, jimiž obec prošla, mají však také jeden společný cíl. „Doufáme, že lepší vzhled bude i impulsem, aby se tady v létě zastavili cyklisté, kteří okolo projíždějí třeba směrem na turisticky vyhledávané Opočno, Nové Město nad Metují nebo na Dobrušku,“ doplnil starosta.

(sir)