/FOTO/ Pohádkové představení v zámeckých komnatách si mohou užít nejmenší návštěvníci spolu s rodiči v Opočně o víkendu 12. a 13. října. Pro velký zájem se však doporučuje rezervace.

Pohádky v pohádkových komnatách. | Foto: archiv zámku

Zamluvit si vstupenky lze na: svitakova.dagmar@npu.cz nebo na telefonním čísle: 494 668 216. Vstupné je 150 korun, pro děti a mládež od tří do 18 let 100 korun, pro děti do tří let 30 korun. Prohlídky začínají v 9.30, 10.30, ve 13.30, 14.30 a 15.30 hodin.