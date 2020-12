Na 15 tisíc diváků si nenechalo ujít on-line přenos prvního adventního setkání Františka Kinského a mladého klavírního virtuóza Matyáše Nováka v Zrcadlovém sále Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Vychutnat si nevšední zážitek spojující virtuózní přednes mladého klavíristy s noblesním průvodním slovem majitele kosteleckého zámku mohli díky on-line vysílání na Facebooku a YouTube. A na úspěšný první díl naváže během druhé adventní neděle 6. prosince od 14 hodin další koncertní zážitek.

Foto: Kinský Art Media | Foto: Foto: Kinský Art Media

„Každé adventní setkání na našem zámku má divákům přinést nějaké nevšední překvapení. V prvním přenosu to bylo třeba vystoupení Matyáše Nováka ve dvojroli: hrál na housle a současně se doprovázel na klavír ve známé skladbě Ave Maria. Strhující byla také jeho závěrečná klavírní fantazie, ve které dokázal vkusně i zábavně spojit tři známé vánoční melodie. Natáčení a později také opětovné zhlédnutí našeho prvního adventního dílu jsem si opravdu užil. O to víc mě potěšil velký zájem diváků, kteří náš přenos sledovali v prostředí svých domovů on-line, a dokonce i na velkoplošné obrazovce náměstí v Dobrušce,“ zhodnotil nový přínos do kulturního programu východočeského adventu František Kinský, který mimo jiné provází populárním cyklem České televize Modrá krev.