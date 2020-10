/FOTOGALERIE/ Dne 5. října 1918 se v Dobrušce předčasně slavil konec první světové války a pád mocnářství. A na den přesně o 102 let později znovu. Tentokrát to měli na svědomí ochotníci z divadelního spolku F. A. Šubert Dobruška, kteří v historické veselohře Orlíčci v rybníku aneb První světová válka skončila v Dobrušce připomněli událost z roku 1918, kdy se ukončení bojů slavilo v tomto městě s několikadenním předstihem.

Foto: Dana Ehlová | Foto: Deník / Jana Kotalová

Dobrušský omyl je potvrzen historickými prameny a divadelníci tak oživili postavy, jež poprask, co málem vyvolal mezinárodní konflikt, způsobily, ale nejen to. Do děje přidali spoustu invence, vtipu a to vše umocnili hereckými výkony. Role kolaboranta Kormandla (Luboš Řehák), poštovní úřednice Blaženy Kapounové (Romana Šotolová), poštmistrové (Dana Friedová), ale i dalších byly ztvárněny opravdu pozoruhodně. Místy se dokonce zdálo, že jsou psané doslova na míru.