Vše o oslavách Dobrušky a Opočna 150 let narození Františka Kupky najdete zde:

Série C III (Élevation). V dražbě za 56 mil. korun.Zdroj: Archiv

Série C III (Élevation). 56 milionů korun

Protihodnoty série C. Za 62 mil. korun.Zdroj: Archiv

Protihodnoty série C. 62 milionů korun

Rekordních 231 milionů korun. Za tolik se letos v březnu ve slavné londýnské aukční síni Sotheby's vydražil obraz Tryskání II světoznámého malíře a opočenského rodáka Františka Kupky. Za dva týdny, 23. září, si město připomene 150 let od jeho narození. Tryskání II se stalo zřejmě vůbec nejdražším obrazem českého původu posledních desetiletí prodaným na zahraničních aukcích. Ale není zdaleka jediným, který se vydražil za astronomické částky. Podívejte se na desítku Kupkových děl, která jsou považována za nejcennější.

