Týniště nad Orlicí - Když v Základní umělecké škole v Týništi vznikalo dívčí pěvecké trio, nikdo by asi neodhadl, co všechno jednou dokáže. Zdena Veselková, Dana Černohousová a Jana Tichá se dostaly až na prkna pražského divadla Semafor.

Pěvecké trio Melody Sisters se poprvé setkalo v Základní umělecké škole v Týništi. Ve středu vystupuje v divadelní hře v Semaforu.

Začátky v ZUŠ

Cesta na scénu k Jiřímu Suchému ale nebyla jednoduchá. „Nejdříve jsme zpívaly ve sboru ZUŠ, poté vzniklo i samostatné trio pod vedením paní učitelky Cablkové. Několikrát jsme se dostaly i do celostátních pěveckých soutěží,“ popsala začátky Dana Černohousová.

Po několika letech společného zpívání začaly dívky vystupovat s orchestrem Blue Star pod vedením Václava Marka. „Viděl jsem zpívat Zdenu Veselkovou na swingovém festivalu v Týništi. Sháněli jsme sólovou zpěvačku, tak jsem ji oslovil. Později jsme se domluvili na spolupráci s celým triem a společně jsme začali vystupovat v říjnu 2006,“ popsal Václav Marek. Ten také triu dal jeho jméno – Melody Sisters.

Melody Sisters

Orchestr Blue Star se zaměřuje hlavně na hudbu 30. a 40. let. To právě inspirovalo Jiřího Suchého k napsání divadelní hry Dnes večer v hotelu Modrá hvězda, kde Blue star i Melody sisters účinkují. Děj zachycuje vývoj hudby před a v průběhu druhé světové války u nás, v Německu, Anglii, Americe a Rusku. V představení zní hity jako Škoda lásky, Slunečnice, Dívka v modrém, Are you ready? nebo Roll Out the Barrels.

„S divadlem Semafor spolupracujeme už delší dobu. V lednu 2006 jsme zde křtili své první album, měli jsme tu i několik koncertů. Pak přišel pan Suchý s nápadem na tuto hru,“ informoval Marek.

Melody Sisters berou účinkování v Semaforu jako velký úspěch. „Semafor vždycky bylo moje vysněné divadlo. Navíc mi pan Suchý nechal ve scénáři velký prostor, což je pro mě opravdu čest. Původně jsem trošičku váhala kvůli času, ale teď nelituji,“ uvedla Zdena Veselková.

Časovou náročnost potvrzují i ostatní členky Melody Sisters. „Hrajeme několik představení týdně, i zkoušky byly velmi intenzivní. Členové orchestru pracují, my studujeme, takže jsme opravdu hodně časově vytížení,“ uvedla Černohousová.

Radost z úspěchů svých někdejších svěřenkyň má i Lýdia Cablková, učitelka zpěvu na týnišťské ZUŠ. „Jsem ráda, že se zpěvu dál věnují a baví je to. Určitě se na představení pojedu podívat,“ uvedla Cablková.

LUCIE KUDLÁČKOVÁ