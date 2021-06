Jen o tomto víkendu mají milovníci opočenské historie a jeho osobností příležitost vidět ve zdejším informačním centru obraz jednoho z nich.

Instalace obrazu v opočenském informačním centru. Vlevo místostarosta Opočna Václav Slezák, vpravo potomek F.Z. Skuherského Vasil Rabajda. | Foto: Radka Mecnerová

"Do Opočna dorazil portrét Františka Zdeňka Skuherského - opočenského rodáka, hudebního skladatele, teoretika a pedagoga, mezi jehož žáky patřili například Leoš Janáček nebo Josef Bohuslav Foerster. Obraz namaloval slovenský výtvarník Helmuta Bistika a do Opočna jej ze soukromé sbírky zapůjčil jeden ze Skuherského potomků. K vidění bude v informačním centru na Kupkově náměstí pouze do nedělního poledne 20. června," uvedl vedoucí informačního centra Dalibor Štěpán.