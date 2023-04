Novoměstská divadelní sebranka zakončila 19. dubna letošní Šubertovu Dobrušku svojí první autorskou hrou nazvanou Nahoru na horu!

Ze závěrečného představení divadelní přehlídky v Dobrušce v podání členů novoměstského souboru. | Foto: Dana Ehlová

Na jedné straně zdatné a na vše připravené „sokolky“, co cvičí už od školky, na straně druhé rádoby sportovní hvězdy. Obě naprosto odlišné ženské party se vydají do hor a k tomu dostanou své také naprosto odlišné mužské vůdce. Jedni je opravdu vedou, ten třetí je hlavně veden - to vše v „napínaném“ příběhu zarámovaném jednoduchými, ale o to nápaditější scénou a kulisami.

V horách je důležitá parta, bez té horu zdolat nelze. Novoměstští ochotníci dokázali, že partu mají výbornou a svůj divadelní Mont Blanc s přehledem zdolali.