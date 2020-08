Plná parkoviště a vesnice plná turistů, tak to vypadá o letošních prázdninách v pohraniční osadě Neratov v Orlických horách. A nemusí se tu konat ani žádná akce. Láká je neopakovatelná atmosféra kdysi vysídleného a nyní znovuoživeného místa, kostela, do nějž denní světlo proniká skrz prosklenou střechu.

Obzvlášť velký nápor návštěvníků se tam pak očekává o tomto víkendu. Růženec a mše svatá otevřely v pátek odpoledne další ročník Neratovských poutních slavností

"Poutní slavnosti patří k největší tradici obnovené vesnice Neratov. Málokdo si dovedl představit, že by duchovní a kulturní program třech poutních dnů mohl být jinak, než tomu bylo doposud. Přesto bylo před správní radou těžké rozhodnutí – uspořádat nebo ne. Nakonec a téměř na poslední chvíli padlo rozhodnutí uspořádat setkání poutníků v menším rozsahu," vysvětlují pořadatelé se sdružení Neratov a Římskokatolické farnosti Neratov.

V sobotu už o půl osmé ráno vyjde pěší procesí z Rokytnice v Orlických horách. "Pro pěší procesí bude přistaven autobus v 7 hodin v Neratově a v 7.10 v Bartošovicích v Orlických horách," upozorňují organizátoři.

Na 13. hodinu je připravena mše svatá a od 21 hodin eucharistická adorace. Nebude chybět ani kulturní vložka, o kterou se postará od 18 hodin skupina s názvem dost příznačným pro letošní sezonu - Epydemye.

Také neděli v Neratově zahájí duchovní program - odbitím 10. hodiny začne v kostele Nanebevzetí Panny Marie mše svatá. V pravé poledne bude promítnuta pohádka Anděl Páně a závěrečné požehnání v kostele zazní v 15.30.

Ve 14 hodin se potom návštěvníci Neratova mohou těšit na koncert skupiny Ericsonů - Hraje celá rodina.

Jak pořadatelé dodávají, počet stánků a doprovodných akcí je letos omezen. Na všechna vystoupení je příspěvek dobrovolný.

Tradice Neratovských poutních slavností sahá hluboko do historie, až do 17 století. Obnovit se jí úspěšně podařilo až po revoluci. Stejně jako zdejší chrám, který na konci druhé světové války vyhořel.

Tradice neratovských pout postupně vznikla na počátku 60. let 17. století, kostel svojí pověstí přitahoval poutníky ze širokého okolí. Podle zprávy sepsané o 80 let později nechal rokytnický farář Christov Florian Blasius Grick podle svého snu vyřezat milostnou sošku Panny Marie, jíž byly přičítány četné zázraky.



Do Neratova přicházeli lidé prosit Pannu Marii o pomoc. Tvrdili také, že místní pramen je léčivý. V Neratově později vznikly i malé lázně. Na začátku 18. století se prý v Neratově stalo ročně 300 až 400 zázraků, mezi něž se počítalo i náhlé uzdravení.



Na hlavní pouť 15. srpna přicházelo několik tisíc lidí. A protože kostel zájmu tolika lidí nestačil, začal se v roce 1723 stavět nový, barokní chrám - kostel Nanebevzetí panny Marie, pravděpodobně podle plánů G. B. Alliprandiho. (Zdroj: Orlické hory NET)