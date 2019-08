Pobytové středisko pro uprchlíky v Kostelci nad Orlicí láká na další úterní Prázdninovou dílnu. Tentokrát se tu od 12 do 18 hodin bude glazovat keramika. Dospělí účastníci by doma neměli zapomenout občanský průkaz.

Třetí Criss Cross je tu

Na Vyhlídce ve Vamberku 15. srpna: Třetí ročník festivalu Criss Cross se uskuteční ve čtvrtek od 16 hodin ve Vamberku na Vyhlídce. Vystoupí kapely Wohnout, Minus 123 minut, The valentines a Papakult. Chystá se i překvapení. Vstupné je 350 korun.

Kinematograf bratří Čadíků opět po roce míří do Merklovic

Ve Vamberku - Merklovicích od 15. do 18. srpna: Filmové léto s Kinematografem bratří Čadíků zahajuje ve čtvrtek na hřišti ve Vamberku - Merklovicích. Filmové projekce se tu chystají až do neděle 18. srpna, a to vždy od 20.30 hodin. Ve čtvrtek je na programu pohádka Čertí brko, v pátek Hastrman, v sobotu se diváci mohou těšit na snímek Chata na prodej a v neděli promítání zakončí komedie Po čem muži touží.