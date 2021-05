"Hned na začátku června tady po tři večery proběhnou na nádvoří zámku koncertní verze dvou muzikálů Kleopatra a Dracula a činohra Poslední ze žhavých milenců v hlavních rolích s Petrem Nárožným a Simonou Stašovou," seznamuje s nejbližšími akcemi na zámku jeho kastelán Tomáš Kořínek.

Velký zájem už loni přitom vzbudily jízdy kočárem po zámeckém parku, které spolu s komentovanými prohlídkami zpestřily Víkend otevřených zahrad. Letos se na ně návštěvníci mohou těšit 12. a 13. června.

Jen o týden později 19. a 20. června pak dojde i na mimořádné prohlídky Opočno opačně, odložené kvůli nucenému uzavření památek. V duchu hesla - co obvykle uzamčeno, odemkneme - pozvou do běžně nepřístupného druhého patra zámku, kde průvodci představí i plány na jeho budoucí využití pro chystané návštěvnické trasy v roce 2022. Doporučuje se rezervace. Na koho se nedostane, může využít ještě dalších termínů v říjnu.

"V červenci nás čeká pět večerů s muzikálem Meda, protože město letos slaví 150. výročí narození Františka Kupky, v srpnu opera - Rusalka a muzikály Muž se železnou maskou a Robinson Crusoe a na konci srpna bychom celou tuto sezonu velkých akcí chtěli zakončit koncertem Čechomor," upozorňuje na další perličky kulturního programu Tomáš Kořínek.

Lákavé však budou i noční hrané prohlídky zámku 24. července a prohlídky po "anglicku" 10. července a 21. srpna. "Každý bude mít možnost si projít zámek sám a tyto prohlídky budou ozvláštněné o to, že poprvé bude možné projít ze zámku chodbou do pánské oratoře a sejít do kostela schodištěm schovaným v podlaze a rovnou do Trčkovské hrobky. Na nádvoří se pak budou odehrávat renesanční tance s hudbou. Tušíme, že o takovou akci bude zájem, proto jsme dali dva termíny, aby se dostalo na všechny," dodává Tomáš Kořínek.