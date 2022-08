K metalovému červencovému Obscene Extreme a srpnovému multižánrovému Artu Kus se letos poprvé přidal na Bojišti punkový festival Pod Parou, který se konal v uplynulém týdnu. Organizátoři ho přesunuli do Trutnova z vyškovského letiště. Pořadatelé si sice nové dějiště velmi pochvalovali, devatenáctý ročník pro ně ale dopadl ztrátou a kvůli tomu není jasné, jestli se bude festival konat dál. „Jsem rád, že se na Bojiště podařilo dostat další festival. Je to dobré pro areál,“ řekl provozovatel Bojiště Roman Dorňák. Bojiště patří městu Trutnov, Dorňák je tam v nájmu od jara 2018.

Zatímco jedna z nejstarších rockových přehlídek v Česku Open Air Festival se konal v Trutnově naposledy v roce 2016 a organizátor Martin Věchet od roku 2020 pořádá v Brně festival pod názvem TrutnOFF, BrnoON, z jihu Moravy zamířil do Trutnova punkový festival Pod Parou. Je to třetí velký hudební festival během letošních prázdnin na Bojišti. „Byl to správný krok. Bojiště je připravený areál, zatímco letiště ve Vyškově je holá louka, kde jsme každý rok museli stavět festivalové městečko. Skvělý přístup měli provozovatelé Bojiště, kteří nám hodně pomohli,“ hodnotil změnu prostředí organizátor festivalu Pod Parou Martin Sedlák.

„Spokojeni jsme byli. Areál je super. Bohužel návštěvnost byla nižší, navíc lidé využili platné vstupenky z předloňského ročníku, který se nekonal kvůli covidu. Letošní ročník byl ztrátový, měli jsme méně lidí než jsme předpokládali. Nedá se jednoznačně říct, co bylo příčinou. Budeme zvažovat, jestli budeme pořádat další ročník, vstupní náklady vzrostly strašně moc, jsou obrovské. Stěhování do nového místa je vždycky těžké,“ uvedl.

Na přestěhování festivalu do Trutnova reagovali účastníci rozporuplně. Zatímco některým změna vyhovovala a byli na Bojišti spokojení, jiní se vyjádřili, že už nepřijedou. „Trutnov byl 100krát lepší než Vyškov. Pro festival je ideál. Doufám, že to pořadatelé ustojí a bude 20. ročník,“ měl jasno Zdeněk Jasinski. „Změna místa je peklo, i když důvody chápeme. Moraváci chyběli, protože to bylo daleko a taky Slováci to měli na Moravu blíž,“ vyjádřila se Markéta Chudějová.

„Za mě zklamání. Příští rok už nepojedu. Areál hrůza, než se k němu člověk tím bahnem dobrodil, děs, záchody ani nemluvím,“ byla naopak kritická Šárka Bartoňová. „Byl jsem na sedmnácti ročnících Pod Parou. Nebylo to nejhorší, ale zažil jsem i lepší ročníky. Místo mi nepřipadalo vůbec špatné. Festival se prostě přesunul, změna je život. Chtělo by to menší úpravy a hlavně více lidí. Punk´s not dead a doufám, že to pojede dál,“ zůstal naopak pozitivní Jan Ježek.

Podle Romana Dorňáka, který je provozovatelem trutnovského Bojiště čtyři roky, takové akce areálu pomáhají. „Jsem za to moc rád, kvůli udržitelnosti areálu je taková akce nejlepší,“ řekl. Fakt, že areál Bojiště rozproudil větší počet akcí, vítá rovněž město. „Těší mě, že Bojiště ožívá, je to dobře pro město i nájemce,“ uvedl starosta Trutnova Michal Rosa.

Plánovaná rekonstrukce areálu, která začne na podzim, přinese změnu v hledišti. Původní lavičky nahradí nové. Dojde přitom k terénním úpravám. „Nové lavičky aktuálně řešíme s městem a projektantem. Bude to největší investice města za dobu, co areál provozujeme,“ konstatoval Roman Dorňák.

Ještě než se rozjedou stavební práce, bude se konat na Bojišti od 18. do 21. srpna 4. ročníku festivalu Artu Kus. Kombinuje hudbu, divadlo, výtvarné umění, literaturu. Artu Kus pořádá přímo provozovatel trutnovského areálu. „Je to multižánrový festival, každý si tam najde něco svého. Hodně zajímavé letos budou artové a instalační věci, některé se začnou připravovat už tento týden. Využití bude hodně, chystáme šestnáct workshopů. Spolupracujeme se skauty a místní základní uměleckou školou, skláři tady budou foukat sklo. Doprovodných akcí bude hodně,“ naznačil Roman Dorňák.

Dominantou letošního ročníku bude velký projekt Slon Jumbo vnučky režiséra Miloše Formana, herečky Antonie Formanové, který připomene největšího slona v historii lidstva. V útrobách sloní figuríny se bude hrát loutkové divadlo.

„Co se týká muziky, tak jsme zareagovali na to, co se děje v letošní sezoně. Kapely, které dva roky moc nehrály, tak najednou hrají 40-50 koncertů v sezoně, stálice hrají na všech možných vesnických slavnostech, akcích a pivních festivalech. Nemá proto moc cenu je angažovat za ty peníze, když víme, že budou ve stejném měsíci regionu ještě dvakrát. Šli jsme cestou toho, že vedle tří-čtyř hlavních jmen jsme zařadili kapely, které jsou progresivní a autentické pro nás,“ vysvětlil Roman Dorňák. Největším tahákem budou v Trutnově kapely Skyline, Jamalski, Hugo Toxxx, -123 minut nebo pětadvacetičlenný orchestr KYX.

Na Bojiště lidé nechodí lidé jen kvůli hudbě, ale také do letního kina, které má třicetimetrovou uhlopříčku. Jako jedno z šesti kin v Česku promítá na 35mm analogový formát pravidelně každou sobotu. „Po rozpačitém začátku se to rozjelo, čtyřikrát za sebou přišlo asi 170 lidí. Kino lidi zajímá. Největší problém je sehnat filmy na 35mm pásy. V poslední době se uchytilo, že lidé přijedou dodávkou nebo obytným vozem, kouknou se na film, přespí v areálu a ráno jim uděláme snídani,“ upozornil na zajímavou novinku provozovatel Bojiště.

