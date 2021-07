OBRAZEM: Na šesté Petrovické folkování lákal Žalman i Epydemye

Petrovické folkování nabídlo v sobotu 17. července už pošesté kvalitní českou muziku, zábavu a uspokojilo i chuťové pohárky. Do Petrovic nad Orlicí na ně zavítala Epydemye, Žalman a spol., Marien, Dou NaBosso, Hrnek, Mazzec a také nadšení diváci, bez kterých by to nešlo. Podívejte se na fotky.

Z Petrovického folkování. | Foto: Martin Tobiška