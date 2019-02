Královéhradecko /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Veřejné projednávání připravované dálnice D11 ve směru z Trutnova na Polsko v úterý mohou navštívit lidé ve velkém sále Městského úřadu v Trutnově.

Od 15 hodin budou na otázky odpovídat zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR a projektantské firmy. Ti představí harmonogram a předpokládaný průběh výstavby. Podle optimistických představ, které v Trutnově vloni prezentovali zástupci ministerstva dopravy, by mohla stavba dálnice začít v roce 2019, hotová by pak měla být o pět let později. Dálnice má spojit Hradec Králové a Jaroměř s Královcem a s polskými městy Bolków a Legnica. Stát má zhruba 15 miliard korun.

Za kamerou opět Karel Pokorný

Nová Paka - V úterý od 18 hodin máte možnost zhlédnout v malém sále MKS Nová Paka krátké filmy oldskauta a především režiséra a fotografa Karla Pokorného. V úterý představí čtyři snímky: Umělec, ale hlavně člověk, který pojednává o malíři evropského formátu Janu Kristofori, který oslavil své životní jubileum mezi novopackými oldskauty. Druhý příspěvek nese název Skaut ze zámoří. Zachycuje, jak jičínští skauti hostili studenta Adama Evanse. Snímek Stovka pojednává o historii nejznámějšího platidla v naší zemi od vzniku ČSR v roce 1918 až po současnost, tedy po sto letech. Betlémské světlo nahlíží na dějiny symbolu Vánoc.

Exkurze do světa ptáků a cestování

Česká Skalice - Klub seniorů pořádá v úterý dopoledne přednášku Pavla Světlíka na téma „Ptáci našich zahrad a parků aneb Proč, jak a kdy správně krmit ptáky“. Koná se v budově Církve bratrské (naproti českoskalické Sokolovně).

Broumov - Cestovatel, dobrodruh a etnolog Libor Drahoňovský procestoval autostopem na severu Ruska mnohé měsíce, aby poznal života místních obyvatel, spatřil překrásnou přírodu i pamětihodnosti, kromě toho prožil nevšední dobrodružství. Autorova beseda s promítáním fotografií „Severní Rusko autostopem“ se uskuteční v úterý v 18 hodin v konferenčním sále IC v Broumově.

Kennedy Administrations vystoupí dnes večer v Uffu

Trutnov - V úterý večer má v Uffu českou premiéru koncert newyorské kapely Kennedy Administrations, která je soustředěna kolem Ondřeje Pivce. Ten tak v rámci podzimní party Jazzince vystoupí po boku zpěvačky Kennedy a kapely, která je složena z velkých osobností. Na evropském turné zahraje Kennedy Administrations jen dva koncerty v České republice, jeden z nich je právě ten dnešní. Následně již mají američtí muzikanti vyprodáno na pražském koncertu, konaném v rámci festivalu Struny podzimu.