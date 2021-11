Vernisáž expozice „Skleněné vitráže Miluše Čechové“ se uskuteční v pátek 19. listopadu od 17 hodin v Muzeu krajky Vamberk. Výstava potrvá do 27. února 2022. Pod autorčinýma rukama vznikají stoly, zrcadla, lampy, zahradní objekty a mnoho jiného. Nezalekla se ani výzvy v podobě výplní oken pro přátele. Její vitráže zdobí interiéry a exteriéry nejen u nás, ale i v Chorvatsku, Slovinsku, Itálii, Austrálii, Rakousku, Nizozemí či Francii. V roce 2008 byla také spoluautorkou knihy o tvorbě vitráží „Tvoříme ze skla“. Na její nové samostatné výstavě v Muzeu krajky Vamberk bude ke zhlédnutí výběr vitrážových obrazů, lamp, svícnů a mnoho dalších výrobků.

Předvánoční jarmark se bude konat v sobotu 20. listopadu od 9 do 16 hodin. A co jarmark pro návštěvníky nabídne? „Tradice původního muzejního jarmarku se přenáší z Rychnova nad Kněžnou k nám do Vamberku. Zájemci se mohou těšit na tradiční výrobky místních řemeslníků. Zakoupit si tak bude možné mýdla, perníčky, koření, ručně šité oděvy, skleněné vitráže, hračky pro děti a mnoho dalšího. Nachystaná bude také v prostorách stálé expozice muzejní dílna, během které si budou děti moci vyrobit vánoční pohled či papírovou figurku do betléma. Bohatý bude i program na muzejní zahradě,“ uvedla organizátorka Martina Rejzlová.

Na muzejní zahradě se od 10 hodin bude konat vystoupení dětí z mateřské školy Vamberk, na které naváže divadelní představení „O vánočním příběhu“. V odpoledních hodinách pak vystoupí ženský sbor Koňadra z Vracova.

„Věříme, že návštěvníkům zpříjemníme předvánoční čas a těšíme se moc na společné setkání“, doplnila na závěr a všechny zájemce srdečně zve Martina Rejzlová.