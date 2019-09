Mozartova hudba musí vypadat lehce „jako vysypaná z rukávu'.

V dobrušském kostele sv. Václava opět nemůže chybět ani koncertní houslová mistryně «baroka stále mladého» Iva Svobodová Kramperová. Právě ona několik málo dní před koncertem k programu prozradila: „Letos zazní skladby dvou autorů: W. A. Mozarta a F. Mendelssohna-Bartholdyho. Dvě Mozartovy serenády, od Mendelssohna potom smyčcová symfonie a houslový koncert. Není bez zajímavosti, že se v obou případech jedná o autory, kteří tvořili od raného dětství a velmi mladí také zemřeli. Mendelssohnův Houslový koncert d moll i jeho dvanáct smyčcových symfonií pochází ze stejného období, a to z let 1821 až 1823, tedy mezi skladatelovým 12.a 14. rokem věku. Posuďte sami, jak se dá komponovat ve 12 letech."

Pardubický soubor založený před 15 lety se původně specializoval na hudbu období baroka, dnes už má repertoár mnohem širší: „Názvu Barocco sempre giovane zůstáváme věrní a barokní hudbou se zabýváme opravdu rádi a s chutí, nicméně repertoárový záběr souboru je dnes už mnohem širší. Klasicismus, zejména Mozart, už je samozřejmostí, máme nastudováno např. několik Dvořákových děl, Janáčka, další romantiky, ale i autory soudobé. Posluchači festivalu mohli v podání BSG slyšet např. i Ástora Piazzollu. Pro nás, jako interprety, je to práce velice pestrá i náročná. Osobně vidím ve schopnosti pojmout takto široký repertoár velký potenciál. Musíme to však hlavně zvládnout v co nejvyšší možné kvalitě," uvedla houslistka.

Také prozradila, kdy ona sama se s Mozartovým hitem setkala úplně poprvé: „S “Malou noční” jsem se coby aktivní interpret poprvé setkala na konzervatoři a musím přiznat, že mi dala pěkně zabrat. Ale i dnes ji řadím mezi skladby obtížné. U Mozarta je totiž nejtěžší to, že vše musí vypadat naprosto samozřejmě a lehce, takzvaně “vysypané z rukávu” a nikdo nesmí poznat, že s tím vůbec nějakou práci máte."

A kdy vznikla spolupráce s Robertem Lehrbaumerem? „Poprvé jsme se setkali před pěti lety v Passau a shodou okolností s námi připravoval mimo jiné právě Mozartovu Malou noční hudbu. Jeho přístup k Mozartově hudbě měl v sobě příjemný klid a noblesu."

Že se všichni na Festival F. L. Věka do Dobrušky těší, nemůže být pochyb. Soubor je tu vždy vítaným a velice ceněným hostem. Stačí připomenout jeho předchozí vystoupení s houslisty Pavlem Šporclem nebo Josefem Špačkem.