„Nový termín Brutalu je 10. až 14. srpna 2021. Jiné řešení z důvodů zdravotních, restriktivních či mezinárodního cestování jsme čertužel nenalezli, doufáme, že to pochopíte,“ vzkázali fanouškům na sociální síti a potěšili je alespoň zprávou, že na příští rok je už potvrzená většina zásadních kapel ze stávajícího line-upu.

„Očekávejte stejně kvalitní line-up, který se vám ještě pokusíme okořenit,“ slibuje tým pořadatelů a apeluje na své příznivce, aby podpořili festival tím, že si ponechají vstupenky. „Pokud jste si je ještě nepořídili, budeme mít radost, pokud tak v nejbližší době učiníte. V pondělí 11. května nasadíme první vlnu lístků pro rok 2021,“ vzkazují.

Už během dvou hodin po zveřejnění této zprávy na facebookovém profilu festivalu se zvedla obrovská vlna podpory a ve více než třech stovkách komentářů bylo sice cítit zklamání a smutek, ale zároveň zazněla i slova pochopení a povzbuzení. „Držím palce, abyste to všechno ustáli. Zúčastnil jsem se všech čtyřiadvaceti ročníků od časů na Obůrce, přes Blansko, Přerov, Svojšice až po Josefov a je to pro mě největší srdcovka festival. Moji kluci budou zklamaní ještě víc. Je jim dva a pět let a na BA jezdí každý rok už od mimina. Mluví o tom od zimy, že zase chtějí jet na muziku, jak jsou ti dva orli. Ach jo,“ napsal například Zdeněk Gloom Bakič. „Lístek samo si nechávám a za rok napivněnou!!! Po patnácti letech první pauza a doufám, že poslední,“ přidal se do diskuze Cannobit Underhell.

Tým pořadatelů bude prozatím pracovat na zvelebování areálu a na co nejlepších umělcích pro rok následující. Další informace, především o vstupenkách a jejich refundování, se zájemci dozví začátkem následujícího týdne.