"Z důvodu aktuálních vládních nařízení o zákazu pořádání hromadných akcí stanovujeme náhradní termín letošního Majálesu v Hradci na 16. září 2020" oznámili pořadatelé na svém facebooku.

Původní termín 8. května byli pořadatelé nuceni zrušit, nicméně jediný ideální termín našli až v září, uprostřed pracovního týdne.

"Je to s ohledem na přeplněné kalendáře všech kapel jediný termín, kdy můžeme zachovat identický program. Také bychom si přáli, aby byly k dispozici jiné možnosti, ale nejsou - podzimní víkendové kalendáře jsou přeplněné původními akcemi, stejně tak je velmi omezená dostupnost místa konání".

V případě, že by se vládní nařízení protáhlo až do září, akce by se pravděpodobně přesunula až na další rok. Těm, kterým nový termín nevyhovuje, mají možnost si vyměnit vstupenky na příští rok, případně získat poukaz na jakýkoliv další ročník Hradeckého Majálesu.